Giro d’Italia, 13esima tappa: il percorso di oggi, Ganna e Ciccone sperano

La carovana rosa resta in Piemonte per la tredicesima frazione del Giro d’Italia 2026, una corsa insidiosa che collega Alessandria a Verbania.

Il tracciato e la programmazione della frazione piemontese

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 copre una distanza di 189 chilometri interamente in terra piemontese. La partenza ufficiale da Alessandria alle 12:40, con l’arrivo a Verbania stimato per le ore 17:10 circa.

I primi 160 chilometri di gara si presentano completamente pianeggianti e senza insidie altimetriche, ma il copione cambia nel finale con due Gran Premi della Montagna. La prima salita di giornata è il Bieno, con i suoi 2,4 chilometri al 5,7 percento di pendenza media. A ruota i corridori affrontano l’ascesa più dura, quella di Ungiasca, lunga 4,7 chilometri al 7 percento, con gli ultimi due chilometri che toccano pendenze costanti del 9 percento. Seguono una veloce picchiata in discesa e cinque chilometri finali completamente piatti fino allo striscione del traguardo.

La gara come sempre sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport HD dalle 12:40 e su Rai 2 dalle 14:00, oltre alla completa copertura streaming garantita su Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Dazn ed Eurosport 1.

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I favoriti di oggi e la classifica generale

L’attesa del pubblico di casa si concentra sul nostro Filippo Ganna della INEOS. Dopo aver vinto a cronometro, il ciclista piemontese ha dichiarato di puntare al successo in questa frazione.

Speranze di vittoria anche per Giulio Ciccone della Lidl-Trek, che ha provato diverse azioni nei giorni scorsi ma è ancora a secco di vittorie visto che il gruppo ha sempre reagito ai suoi tentativi di fuga. Occhio anche a Christian Scaroni dell’Astana Team.

Tuttavia il principale favorito in questo tipo di finali resta però Jhonatan Narváez. Il campione ecuadoriano della UAE Team Emirates – XRG ha dimostrato una condizione eccezionale in queste prime tappe del Giro ed è alla ricerca del suo quarto sigillo in Italia.

In classifica generale, la tappa di oggi difficilmente regalerà scossoni tra i pretendenti alla vittoria finale.

Leader resta Afonso Eulálio della Bahrain che dovrebbe facilmente conservare la Maglia Rosa, affidandosi anche al solido lavoro della propria squadra sulle rampe conclusive. Del resto, tra gli uomini di classifica, non c’è fredda per portare la Maglia Rosa prima delle montagne vere.