Italia, scelti i 14 per la Nations League: De Giorgi vara la squadra per l’esordio in Canada

Dopo le amichevoli di Cavalese, Verona e Bergamo, gli azzurri si preparano alla prima settimana di Volleyball Nations League 2026. Il Ct Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato i convocati per la tappa di Ottawa, dove l’Italia affronterà Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti.

La Nazionale maschile italiana di pallavolo è pronta a iniziare la sua avventura nella Volleyball Nations League 2026. Concluso il ciclo di amichevoli disputate tra Cavalese, Verona e Bergamo, gli azzurri si ritroveranno il 4 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Roma prima della partenza per Ottawa, prevista il 6 giugno.

Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato i 14 giocatori che prenderanno parte alla prima settimana della competizione internazionale in Canada.

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I convocati dell’Italia per Ottawa

Per il debutto stagionale in VNL, il Ct azzurro ha scelto un gruppo che unisce giovani talenti e giocatori già inseriti nel giro della Nazionale.

Palleggiatori

Paolo Porro

Mattia Boninfante

Centrali

Pardo Mati

Giovanni Sanguinetti

Giovanni Gargiulo

Leandro Mosca

Schiacciatori

Francesco Sani

Mattia Bottolo

Luca Porro

Mattia Orioli

Opposti

Kamil Rychlicki

Alessandro Bovolenta

Liberi

Gabriele Laurenzano

Domenico Pace

Lo staff tecnico azzurro

Ad accompagnare la squadra sarà lo staff guidato da Ferdinando De Giorgi.

Ne fanno parte:

Roberto Ciamarra (secondo allenatore)

Marco Meoni (assistente allenatore)

Oscar Berti (preparatore atletico)

Piero Benelli (medico)

Francesco Alfatti (fisioterapista)

Ivan Contrario (scoutman)

Giacomo Giretto (team manager)

Il calendario dell’Italia nella Week 1

Campioni del mondo in carica e vicecampioni dell’ultima edizione della Volleyball Nations League, gli azzurri debutteranno a Ottawa contro avversari di altissimo livello.

10 giugno

Italia-Francia ore 22:00

11 giugno

Italia-Germania ore 22:00

14 giugno

Italia-Turchia ore 01:30

15 giugno

Italia-Stati Uniti ore 00:00

Orari italiani.

Tutte le partite in diretta su DAZN e VBTV

Gli incontri della Volleyball Nations League 2026 saranno trasmessi in diretta in Italia su DAZN e sulla piattaforma streaming VBTV.

Un secondo gruppo al lavoro in Val di Fiemme

Parallelamente agli impegni della squadra impegnata in Canada, un altro gruppo di atleti proseguirà la preparazione a Cavalese, in Val di Fiemme, dal 3 al 13 giugno.

Palleggiatori

Bryan Argilagos

Riccardo Sbertoli (dal 6 giugno)

Centrali

Andrea Truocchio

Lorenzo Cortesia

Francesco Comparoni

Schiacciatori

Daniele Lavia

Tim Held

Giulio Magalini

Tommaso Ichino (dal 6 giugno)

Opposti

Tommaso Guzzo

Lorenzo Sala

Liberi

Matteo Staforini

A questi si aggiungeranno anche Alberto Alberini e Federico Roberti, invitati a partecipare allo stage dal 3 al 6 giugno.

Obiettivo confermarsi ai vertici

L’Italia si presenta alla Nations League con l’ambizione di confermarsi tra le grandi protagoniste del panorama mondiale dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni.

La tappa canadese rappresenterà il primo banco di prova di un’estate che porterà gli azzurri verso i principali appuntamenti internazionali del 2026.