Golden Gala, sorpresa Italia: Alessia Succo in gara a 17 anni, sarà la più giovane azzurra di sempre in Diamond League

La giovane ostacolista piemontese entra nel cast del Golden Gala Pietro Mennea dopo il forfait della francese Cyrena Samba-Mayela. A soli 17 anni e 117 giorni diventerà la più giovane atleta italiana di sempre a disputare una gara valida per la Diamond League.

Il Golden Gala Pietro Mennea accoglie una delle più grandi promesse dell’atletica italiana. A pochi giorni dall’appuntamento dello Stadio Olimpico di Roma arriva infatti una novità importante per il team azzurro: Alessia Succo sarà al via dei 100 ostacoli nella tappa italiana della Diamond League.

L’ingresso della giovane piemontese rappresenta una delle notizie più interessanti della vigilia e certifica la crescita di un talento che nelle ultime settimane ha attirato l’attenzione internazionale grazie ai risultati ottenuti nelle categorie giovanili.

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Succo sostituisce Samba-Mayela

La presenza di Alessia Succo nasce dal forfait della francese Cyrena Samba-Mayela, campionessa mondiale indoor nel 2022.

L’organizzazione ha scelto di assegnare la corsia rimasta libera alla diciassettenne italiana, offrendo così alla giovane ostacolista un’occasione prestigiosa per confrontarsi con alcune delle migliori interpreti mondiali della specialità.

Record storico per l’atletica italiana

Alla data del 4 giugno, giorno del Golden Gala, Alessia Succo avrà 17 anni e 117 giorni.

Un dato che le permetterà di entrare nella storia dell’atletica azzurra come la più giovane italiana di sempre a partecipare a una gara valida per la Diamond League.

Un riconoscimento importante per una stagione che la sta già vedendo protagonista a livello internazionale.

Diciotto azzurri al Golden Gala

L’ingresso di Succo porta ulteriormente prestigio alla rappresentanza italiana presente all’Olimpico.

Tra le novità dell’ultima ora figura anche Alice Muraro, inserita nei 400 ostacoli al posto della giamaicana Andrenette Knight.

Con questi aggiornamenti salgono a 18 gli atleti italiani che prenderanno parte al meeting romano.

Roma pronta ad accogliere le stelle mondiali

L’attesa per il Golden Gala cresce di giorno in giorno.

Le grandi stelle dell’atletica internazionale stanno raggiungendo la Capitale per uno degli appuntamenti più importanti del circuito Diamond League, mentre il pubblico italiano si prepara ad applaudire sia i campioni affermati sia i giovani talenti emergenti.

Tra questi, gli occhi saranno inevitabilmente puntati anche su Alessia Succo, chiamata a vivere una serata destinata a entrare nella storia della sua carriera.