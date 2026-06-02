“Sinner, sali a bordo con noi”: l’invito speciale di Luna Rossa verso la Coppa America di Napoli

Max Sirena rilancia la sfida alla conquista dell’America’s Cup e chiama il numero uno del tennis mondiale: “Jannik è sempre il benvenuto, c’è molto da imparare da una persona come lui”. Intanto Luna Rossa guarda all’appuntamento del 2027 nel Golfo di Napoli.

Luna Rossa guarda con ambizione alla prossima America’s Cup e lo fa con un obiettivo chiaro: portare finalmente il trofeo in Italia. A ribadirlo è stato Max Sirena, team director e skipper del team italiano, intervenuto nel corso della trasmissione “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento.

Per Sirena la sfida va oltre il semplice aspetto sportivo e rappresenta un’occasione per valorizzare le eccellenze del Paese.

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“Dobbiamo vincere questa Coppa America”

“È necessario vincere questa Coppa America”, ha dichiarato Sirena, sottolineando il forte legame tra il progetto Luna Rossa e il sistema produttivo italiano.

“Luna Rossa rappresenta l’Italia, una nazione tecnologica: il 99% di ciò che viene utilizzato a bordo è volutamente italiano. Nel nostro Paese c’è tantissima tecnologia, ma a volte non se ne parla abbastanza”.

Parole che evidenziano come la sfida alla conquista della più antica competizione velica del mondo sia anche una vetrina internazionale per l’innovazione e il know-how italiano.

Lo sport come passione nazionale

Nel suo intervento, Sirena ha parlato anche del ruolo che lo sport ricopre nell’immaginario collettivo degli italiani.

“Noi italiani abbiamo bisogno di queste avventure, lo vediamo con il tennis, con il Motomondiale e con la Formula 1. Siamo un popolo che si innamora e ha bisogno di innamorarsi”.

Un riferimento diretto alle grandi emozioni sportive che negli ultimi anni hanno coinvolto milioni di tifosi, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione.

Napoli nel mirino di Luna Rossa

Lo skipper ha poi ricordato l’importanza del percorso di avvicinamento verso l’appuntamento che porterà la America’s Cup nel Golfo di Napoli.

L’evento disputato a Cagliari è stato definito “un passo importante” verso la sfida del prossimo anno.

“Prima di battere i neozelandesi dobbiamo battere tutti gli altri: il Defender è già in finale e il percorso non sarà semplice, ma stiamo lavorando per arrivare pronti”.

“Napoli sarà un valore aggiunto”

Sirena ha speso parole di grande apprezzamento per il capoluogo campano, che ospiterà uno degli eventi sportivi più attesi dei prossimi anni.

“Napoli sarà un valore aggiunto, una delle città più belle del mondo, con una storia e una cultura profondissime”.

Una dichiarazione che conferma l’entusiasmo del team per una manifestazione che porterà la vela mondiale sotto il Vesuvio.

L’invito speciale a Jannik Sinner

Nel finale dell’intervista è arrivato anche un messaggio rivolto a Jannik Sinner.

Il numero uno del tennis mondiale è stato infatti indicato come un esempio da seguire non soltanto dal punto di vista sportivo.

“Jannik Sinner è sempre il benvenuto a bordo, c’è molto da imparare da una persona del genere, non solo sul piano sportivo”.

Un invito simbolico che unisce due delle eccellenze sportive italiane più apprezzate a livello internazionale.