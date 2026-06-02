Coppa del Mondo di arrampicata, poker azzurro a Madrid: Moroni in finale nel Boulder, Randi, Colli e Zurloni protagonisti nella Speed

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Italia ad Alcobendas, alle porte di Madrid. Camilla Moroni centra la finale nella Coppa del Mondo Boulder, mentre nella Speed arrivano tre qualificazioni alle fasi decisive con Giulia Randi, Beatrice Colli e Matteo Zurloni.

Bilancio positivo per la spedizione italiana nella tappa di Coppa del Mondo Boulder e Speed andata in scena al Polideportivo Municipal di Alcobendas, vicino Madrid. Gli azzurri hanno ottenuto risultati importanti in entrambe le specialità, conquistando complessivamente quattro presenze nelle finali tra Boulder e Speed.

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Moroni in finale nel Boulder

Nella competizione Boulder femminile sono state tre le azzurre capaci di superare le qualificazioni. Camilla Moroni e Giorgia Tesio hanno chiuso a pari merito al 17° posto, mentre Stella Giacani ha ottenuto la 23ª posizione. Per Francesca Matuella è arrivata invece una beffarda 25ª piazza, appena fuori dalla semifinale, mentre Leonie Hofer ha terminato al 37° posto.

In semifinale Camilla Moroni è riuscita a conquistare il pass per la finale grazie a una prova da 59,9 punti, frutto di due top, uno dei quali flash, e una zona. Giorgia Tesio e Stella Giacani hanno sfiorato l’ingresso tra le migliori otto, terminando rispettivamente decima e undicesima.

Nella finale Moroni ha ottenuto due zone, sul primo e sul quarto blocco, chiudendo la gara all’ottavo posto. Il successo è andato alla britannica Erin McNeice davanti alla giapponese Sekikawa e alla francese Bertone.

Boulder maschile, Boldrini e Reusa fuori dalla semifinale

Nella gara maschile Luca Boldrini e Matteo Reusa hanno affrontato una qualifica particolarmente selettiva, chiudendo rispettivamente al 41° e al 49° posto con due top e una zona ciascuno. La vittoria finale è stata conquistata dal giapponese Sorato Anraku, al terzo successo consecutivo nel circuito.

Tre azzurri in finale nella Speed

Ottime indicazioni sono arrivate anche dalla Speed, dove l’Italia ha portato tre atleti nelle finali.

Tra le donne Giulia Randi ha fatto segnare il proprio miglior tempo con uno straordinario 6″84, chiudendo la qualifica al decimo posto. Beatrice Colli ha conquistato la finale grazie al 15° posto ottenuto in 7″04. Sara Strocchi e Agnese Fiorio hanno invece terminato la loro gara rispettivamente in 34ª e 44ª posizione.

Nel settore maschile Matteo Zurloni ha centrato l’accesso alla finale grazie al tempo di 5″08 che gli è valso il 13° posto. Fuori dalla top 16 Luca Robbiati, Francesco Ponzinibio, Ludovico Fossali, Alessandro Boulos e Gian Luca Zodda.

Randi dodicesima, Zurloni chiude settimo

Nelle fasi finali Giulia Randi ha corso ancora sotto i sette secondi con un eccellente 6″87, ma è stata eliminata agli ottavi dall’ucraina Polina Khalkevych, chiudendo dodicesima. Beatrice Colli ha concluso invece al sedicesimo posto dopo un errore nella propria run.

Matteo Zurloni ha superato negli ottavi il campione olimpico Veddriq Leonardo grazie a un ottimo 4″97. Il suo percorso si è però interrotto nei quarti di finale dopo una caduta nella sfida contro il cinese Shouhong Chu. L’azzurro ha comunque chiuso con un prestigioso settimo posto.

Prossimi appuntamenti

Per gli specialisti del Boulder il circuito tornerà immediatamente protagonista dal 3 al 6 giugno a Praga, mentre la Speed farà tappa a Cracovia dal 3 al 5 luglio, appuntamento che segnerà anche il debutto ufficiale della nuova formula a quattro corsie.