Juve scatenata sul mercato: Spalletti chiede Brahim Diaz, spunta Dibu Martinez per la porta

I bianconeri lavorano per consegnare a Luciano Spalletti una squadra più competitiva. Il tecnico avrebbe indicato Brahim Diaz come rinforzo ideale per la trequarti, mentre per la porta prende quota l’ipotesi Emiliano Martinez. Restano aperti anche i dossier Vlahovic e Kolo Muani.

La Juventus continua a programmare il futuro e lavora su più fronti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera è impegnata nell’individuazione dei profili più adatti al progetto tecnico di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di aumentare qualità, esperienza e personalità all’interno della squadra.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, tra le priorità ci sarebbero la trequarti offensiva e il ruolo di portiere, senza dimenticare le situazioni legate al reparto avanzato.

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Brahim Diaz nel mirino della Juventus

Uno dei nomi che avrebbe raccolto il gradimento di Spalletti è quello di Brahim Diaz.

Il fantasista marocchino rappresenterebbe una soluzione ideale per aggiungere creatività e imprevedibilità alla manovra offensiva bianconera. La società condivide l’interesse per il giocatore, ma l’operazione si preannuncia complessa.

Il futuro del trequartista dipenderà infatti anche dalle valutazioni del Real Madrid e dal ruolo che potrebbe avere nel progetto tecnico del nuovo allenatore José Mourinho.

A rendere più articolata la situazione contribuisce inoltre l’impegno del giocatore con la nazionale marocchina ai prossimi appuntamenti internazionali.

Dibu Martinez nuova idea per la porta

La novità delle ultime ore riguarda invece la porta.

La Juventus starebbe valutando Emiliano “Dibu” Martinez, estremo difensore dell’Aston Villa e della nazionale argentina. Il profilo del campione del mondo piace per esperienza, leadership e mentalità vincente.

I costi dell’operazione restano elevati, ma il club bianconero sarebbe intenzionato ad approfondire i discorsi con la società inglese per verificare la fattibilità dell’affare.

Vicario resta una valida alternativa

Nel caso in cui la pista Martinez dovesse rivelarsi troppo complicata, resta vivo l’interesse per Guglielmo Vicario.

Il portiere italiano continua a essere considerato una soluzione affidabile e già da tempo figura tra i nomi apprezzati dall’ambiente bianconero.

Le decisioni definitive dipenderanno dagli sviluppi del mercato e dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

Vlahovic attende una nuova proposta

Capitolo attaccanti. La Juventus sarebbe pronta a formulare un ultimo tentativo per il rinnovo di Dusan Vlahovic.

La scelta finale spetterà al centravanti serbo, chiamato a decidere se proseguire la propria avventura in bianconero oppure intraprendere una nuova esperienza.

Una situazione che potrebbe influenzare buona parte delle strategie offensive del club.

Kolo Muani resta una possibilità

Parallelamente continua a essere monitorata la pista che porta a Randal Kolo Muani.

L’attaccante gradirebbe un ritorno alla Juventus, mentre il nodo principale resta rappresentato dalle richieste economiche del Paris Saint-Germain.

Sul fronte dell’ingaggio non sembrerebbero esserci particolari ostacoli, ma la trattativa richiederà eventuali margini di dialogo con il club francese.

Mercato in pieno fermento

La Juventus si prepara dunque a vivere settimane particolarmente intense sul mercato.

Tra rinforzi, rinnovi e trattative da sviluppare, la dirigenza lavora per costruire una squadra capace di tornare ai vertici e affrontare con maggior competitività i prossimi impegni nazionali e internazionali.