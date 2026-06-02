Finale Scudetto rugby, tutto pronto per Valorugby-Petrarca: formazioni ufficiali e dove vedere la sfida

Oggi pomeriggio allo stadio Plebiscito di Padova si assegna il 96° titolo della storia del rugby italiano. Da una parte il Valorugby Emilia alla prima finale scudetto, dall’altra il Petrarca a caccia del sedicesimo tricolore. Diretta tv su Rai 2 dalle 18.15.

È il giorno della Finale Scudetto della Serie A Élite Maschile 2025/2026. Oggi, martedì 2 giugno, allo stadio Plebiscito di Padova, Valorugby Emilia e Petrarca Rugby si contenderanno il titolo di Campione d’Italia in una sfida che chiuderà ufficialmente la stagione del rugby italiano.

L’appuntamento è fissato per le ore 18.15 con diretta televisiva su Rai 2. Il Plebiscito farà registrare il tutto esaurito, confermando il crescente interesse attorno alla massima competizione nazionale.

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Valorugby sogna il primo scudetto della sua storia

La formazione emiliana arriva all’ultimo atto dopo aver chiuso al primo posto la regular season e aver conquistato anche la Coppa Italia.

Per il club reggiano si tratta della prima finale scudetto della propria storia e l’obiettivo è completare una stagione già straordinaria con la conquista del titolo.

Il tecnico Marcello Violi ha invitato i suoi giocatori ad affrontare la sfida con coraggio e senza rimpianti.

“La squadra è pronta. Ai ragazzi ho detto di godersi questi giorni e poi di giocare come sappiamo fare. Vogliamo arrivare all’ottantesimo minuto senza avere rimpianti. Avremo a Padova mille tifosi reggiani e vogliamo ringraziarli dando tutto noi stessi in campo”, ha dichiarato l’allenatore.

Petrarca a caccia del sedicesimo titolo

Dall’altra parte ci sarà il club più titolato del rugby italiano.

Il Petrarca Rugby punta infatti a conquistare il sedicesimo scudetto della propria storia e si presenta alla finale forte di un finale di stagione particolarmente positivo.

“Arriviamo a questa finale molto carichi e con grande entusiasmo. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile contro un avversario che ci ha messo in difficoltà durante la stagione, ma una finale è sempre una gara a sé. La squadra sta bene sia fisicamente che mentalmente”, ha spiegato il tecnico Victor Jimenez.

Le formazioni ufficiali

Valorugby Emilia

Brisighella; Resino, Cuminetti, Leituala, Colombo; Hugo, Casilio; Sbrocco, Wagenpfeil, Milano; Du Preez, Ruaro; Favre (cap.), Cruz, Diaz.

A disposizione: Silva, Brugnara, D’Amico, Schinchirimini, Portillo, Roura, Cuoghi, Bianco.

Petrarca Rugby

Richman; Scagnolari, De Masi, Broggin, De Sanctis; Donato, Citton; Halafihi, Casolari, Nostran; Trotta (cap.), Nowlan; Alongi, Zapata, Pelliccioli.

A disposizione: Pisani, Minervino, Barbatti, Galetto (vice capitano), Romanini, Jimenez, Lyle, Botturi.

Arbitro e diretta tv

La finale sarà diretta dall’arbitro internazionale Gianluca Gnecchi.

Gli assistenti saranno Manuel Bottino e Alberto Favaro, mentre Giuseppe Vivarini ricoprirà il ruolo di Television Match Officer.

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.15 allo stadio Plebiscito di Padova, con diretta televisiva su Rai 2.