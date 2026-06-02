Biathlon, ufficiale la Nazionale azzurra 2026-2027: Vittozzi e Giacomel guidano il nuovo corso dopo Wierer

Il presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre nazionali per la prossima stagione. Trenta gli atleti convocati tra Elite, A, B, Juniores e Interesse Nazionale. Per il biathlon italiano si apre una nuova era dopo il ritiro di Dorothea Wierer.

È stata ufficializzata la composizione della Nazionale italiana di biathlon per la stagione 2026-2027. Con la delibera numero 256 del 29 maggio 2026, il presidente della FISI Flavio Roda ha definito l’organico azzurro che affronterà la prossima annata agonistica.

Complessivamente sono trenta gli atleti inseriti nelle varie squadre nazionali, suddivisi tra Elite, Squadra A, Squadra B, Juniores e Interesse Nazionale.

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Vittozzi e Giacomel leader della squadra Elite

La squadra Elite sarà composta da tre nomi di assoluto rilievo del panorama internazionale.

Nel settore maschile figurano Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, mentre tra le donne l’unica atleta inserita nel gruppo di vertice è Lisa Vittozzi.

Per Giacomel si prospetta una stagione da protagonista, mentre Vittozzi continuerà a rappresentare il punto di riferimento del biathlon femminile italiano dopo aver conquistato nel corso della carriera successi di prestigio a livello mondiale e olimpico.

La prima stagione senza Dorothea Wierer

La stagione 2026-2027 segnerà un passaggio storico per il movimento azzurro.

Sarà infatti la prima annata dopo il ritiro di Dorothea Wierer, atleta che negli ultimi anni ha contribuito in maniera determinante alla crescita della popolarità del biathlon in Italia grazie ai risultati ottenuti e al forte impatto mediatico della sua figura.

Nonostante l’addio della campionessa altoatesina, il settore può contare su una base solida e su numerosi giovani pronti a raccogliere il testimone.

Gli obiettivi della stagione

L’appuntamento principale della prossima stagione sarà rappresentato dai Campionati Mondiali di Otepää, in Estonia.

L’Italia si presenterà alla rassegna iridata con l’ambizione di confermare la propria competitività sia nel settore maschile sia in quello femminile.

Novità nello staff tecnico

Sul fronte tecnico restano confermate le figure di riferimento del settore maschile.

Le principali novità riguardano invece il comparto femminile, dove il norvegese Egil Gjelland assume il ruolo di allenatore responsabile della squadra femminile, affiancato da Edoardo Mezzaro.

Le squadre azzurre

Squadra Elite

Uomini

Tommaso Giacomel

Lukas Hofer

Donne

Lisa Vittozzi

Squadra A

Uomini

Didier Bionaz

Patrick Braunhofer

Christoph Pircher

Nicola Romanin

Elia Zeni

Donne

Hannah Auchentaller

Michela Carrara

Rebecca Passler

Martina Trabucchi

Squadra B

Uomini

Marco Barale

Nicolò Betemps

Davide Compagnoni

Donne

Fabiana Carpella

Samuela Comola

Ilaria Scattolo

Birgit Schoelzhorn

Linda Zingerle

Giovani e futuro

Grande attenzione è stata riservata anche ai gruppi Juniores e Interesse Nazionale, che rappresentano il serbatoio del futuro del biathlon italiano.

L’obiettivo della federazione è quello di continuare il percorso di crescita del movimento, valorizzando i giovani talenti e garantendo continuità ai risultati ottenuti negli ultimi anni.