Alcaraz accelera il recupero: allenamento speciale con la mano sinistra, il ritorno si avvicina

Lo spagnolo continua il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio al polso destro. Sui social ha mostrato alcuni video d’allenamento a Murcia, impugnando la racchetta esclusivamente con il braccio sinistro. Obiettivo rientro ad agosto in vista degli US Open.

Carlos Alcaraz continua a lavorare per tornare in campo dopo l’infortunio al polso destro che lo ha costretto a fermarsi e a rinunciare sia alla parte finale della stagione sulla terra battuta sia all’intero swing sull’erba.

Nelle ultime ore il campione spagnolo ha condiviso sui propri canali social alcuni filmati che documentano i progressi del recupero, mostrando una fase molto particolare del suo percorso di riabilitazione.

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Allenamento con la mano sinistra

Nel tradizionale post mensile pubblicato su Instagram per raccontare le attività svolte nel corso di maggio, Alcaraz ha inserito anche alcune immagini degli allenamenti effettuati a Murcia.

La particolarità non è passata inosservata: il tennista spagnolo si allena infatti utilizzando esclusivamente la mano sinistra, mentre il polso destro resta protetto da un tutore.

Nei video si vede il murciano impegnato sia in esercitazioni individuali sia in allenamenti in doppio, sempre senza utilizzare il braccio dominante.

Il polso resta sotto osservazione

Le immagini confermano che il recupero procede, ma anche che la prudenza resta massima.

Il polso destro non è ancora pronto per sostenere il carico richiesto dall’attività agonistica e lo staff del campione spagnolo non vuole correre rischi, evitando qualsiasi accelerazione che possa compromettere il percorso di guarigione.

L’obiettivo resta quello di recuperare completamente prima di tornare alle competizioni ufficiali.

Salterà tutta la stagione sull’erba

L’assenza di Alcaraz dai tornei sull’erba era già stata annunciata nelle scorse settimane.

Lo spagnolo non prenderà parte né al Queen’s né a Wimbledon, interrompendo così la difesa dei titoli conquistati nelle ultime stagioni.

Una scelta dettata esclusivamente dalla necessità di recuperare nel migliore dei modi da un infortunio particolarmente delicato per un tennista.

Obiettivo cemento nordamericano

Il programma attuale punta a un ritorno in campo durante l’estate.

Le prime finestre utili potrebbero essere rappresentate dal Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto, oppure dal Masters 1000 di Cincinnati, previsto dal 13 al 23 agosto.

L’obiettivo finale resta arrivare nelle migliori condizioni possibili agli US Open, ultimo Slam della stagione.

La corsa per difendere il titolo a New York

Mentre il Roland Garros entra nelle fasi decisive senza il suo vincitore delle ultime due edizioni, Alcaraz continua a lavorare lontano dai riflettori per tornare competitivo.

La strada verso il rientro è ancora lunga, ma i primi segnali arrivati dagli allenamenti fanno intravedere progressi incoraggianti. La missione è chiara: ritrovare la miglior condizione possibile per presentarsi agli US Open e provare a difendere il titolo conquistato a New York.