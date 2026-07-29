VNL 2026, Italia-USA vale la semifinale: De Giorgi carica gli azzurri

Giannelli e compagni sfidano gli Stati Uniti giovedì 30 luglio alle ore 9 italiane, con diretta su DAZN e VBTV. Il commissario tecnico: “Fondamentale l’interpretazione della gara”.

È quasi terminata l’attesa per il quarto di finale della Volleyball Nations League 2026 tra Italia e Stati Uniti. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la formazione guidata da Karch Kiraly giovedì 30 luglio, alle ore 9 italiane, alla Beilun Sports and Arts Centre di Ningbo, in Cina.

La partita, trasmessa in diretta su DAZN e VBTV, assegnerà un posto nelle semifinali della competizione. Simone Giannelli e compagni proseguono intanto la preparazione: nel pomeriggio è prevista una sessione su uno dei campi secondari dell’impianto.

Italia-USA, il precedente nella prima settimana di VNL

Gli azzurri arrivano alla sfida dopo diversi giorni di lavoro svolti prima in Giappone e successivamente a Ningbo. La voglia di tornare in campo è alta, soprattutto dopo il lungo periodo dedicato agli allenamenti e alla preparazione della fase finale.

Italia e Stati Uniti si sono già incontrate durante questa edizione della VNL. Nella prima settimana disputata a Ottawa, la Nazionale italiana si impose al termine di cinque set.

Complessivamente, le due rappresentative si sono affrontate 93 volte in partite ufficiali, con un bilancio di 52 vittorie per l’Italia.

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De Giorgi: “Dovremo essere squadra”

Alla vigilia del quarto di finale, Ferdinando De Giorgi ha tracciato un bilancio positivo del periodo trascorso in Oriente. Il commissario tecnico ha sottolineato come il tempo a disposizione sia stato utilizzato sia per recuperare sia per migliorare la condizione attraverso gli allenamenti.

Durante la permanenza a Osaka, l’Italia ha lavorato con la Nazionale giapponese e disputato anche un’amichevole contro la selezione B del Giappone, utile soprattutto per gli atleti impiegati meno nelle precedenti settimane.

Secondo De Giorgi, il confronto con gli Stati Uniti sarà equilibrato. La formazione americana ha modificato alcuni elementi rispetto alle precedenti partite, mantenendo però nel gruppo i giocatori più importanti e gran parte delle proprie dinamiche di gioco.

Il tecnico azzurro considera decisiva l’interpretazione della sfida. In una gara a eliminazione diretta, la preparazione tattica dovrà essere accompagnata dalla capacità di leggere i diversi momenti del match, mantenendo efficienza, disponibilità e spirito di squadra.

La VNL come tappa verso gli Europei

De Giorgi ha evidenziato la determinazione del gruppo, ricordando che il primo obiettivo stagionale era raggiungere le Finals della Volleyball Nations League.

Nel corso del torneo l’Italia ha schierato formazioni differenti, seguendo una programmazione che ha richiesto il contributo di tutti i giocatori convocati.

Per il commissario tecnico, la VNL rappresenta una fase fondamentale nella costruzione della squadra che affronterà successivamente un Mondiale o un Europeo. Le settimane trascorse in diversi Paesi hanno permesso allo staff di ampliare le possibilità di scelta e di offrire esperienza internazionale a numerosi atleti.

Al termine della manifestazione saranno effettuate le valutazioni necessarie per individuare gli aspetti sui quali lavorare in vista dell’appuntamento principale della stagione: i Campionati Europei.

Sanguinetti: “Siamo pronti alla sfida”

Anche Giovanni Sanguinetti ha presentato il quarto di finale contro gli Stati Uniti. Il centrale azzurro ha spiegato che la settimana aggiuntiva trascorsa in Giappone è stata utile per confrontarsi con la Nazionale nipponica e aumentare il ritmo partita.

Secondo Sanguinetti, l’Italia arriva preparata all’appuntamento di Ningbo, ma dovrà affrontare una squadra di altissimo livello e più completa rispetto a quella incontrata nella prima settimana in Canada.

Per ottenere la qualificazione, gli azzurri dovranno riuscire a prevalere in diversi fondamentali, con particolare attenzione alla battuta e alla ricezione.

Il centrale ha espresso soddisfazione per lo spazio ricevuto in Nazionale e per la fiducia dello staff, mantenendo però l’attenzione sulle partite decisive. La squadra è al completo soltanto dalla terza settimana e alcuni meccanismi possono essere ancora perfezionati, motivo per cui il gruppo ha prolungato la propria permanenza in Giappone.

VNL 2026, il tabellone dei quarti di finale

Il programma dei quarti di finale prende il via oggi, mercoledì 29 luglio. Alle ore 9 italiane si affrontano Slovenia e Turchia, mentre alle 13.30 toccherà ai padroni di casa della Cina contro il Giappone.

Quest’ultimo incontro interessa direttamente anche l’Italia. In caso di successo sugli Stati Uniti, gli azzurri affronteranno in semifinale la vincente della sfida tra Giappone e Cina.

Prima, però, ogni attenzione sarà rivolta al quarto di finale contro la Nazionale americana, ostacolo tra l’Italia e l’accesso alle migliori quattro della VNL 2026.