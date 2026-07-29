Europei canottaggio 2026, l’Italia schiera 21 barche a Varese: tutti gli equipaggi azzurri

Cinquanta atleti rappresenteranno l’Italia da venerdì a domenica: quattordici equipaggi olimpici, quattro paralimpici e tre dei Pesi Leggeri. Tra i più attesi i campioni mondiali del quattro di coppia maschile.

L’Italia ha ufficializzato le formazioni che prenderanno parte ai Campionati Europei Assoluti di canottaggio 2026, in programma a Varese da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto.

Saranno cinquanta le vogatrici e i vogatori azzurri in gara, distribuiti su ventuno imbarcazioni selezionate dal direttore tecnico Antonio Colamonici: quattordici equipaggi olimpici, quattro paralimpici e tre appartenenti alla categoria Pesi Leggeri.

Soares e Souwer nei singoli azzurri

Gabriel Soares sarà il rappresentante italiano nel singolo maschile, mentre Sophie Souwer gareggerà nella prova femminile.

Nel due senza femminile toccherà a Laura Meriano e Alice Codato, reduci dalla storica vittoria ottenuta a Henley, la prima per un equipaggio femminile italiano in 187 anni di storia. Le due azzurre si presentano inoltre a Varese da vicecampionesse europee.

Nel due senza maschile sono stati confermati Matteo Lodo e Giovanni Codato, già saliti sul podio con il bronzo conquistato nella tappa di Coppa del Mondo di Plovdiv.

Guerra e Gnatta cercano continuità nel doppio

Clara Guerra e Alice Gnatta saranno impegnate nel doppio femminile. Le due azzurre tornano in gara a circa un mese e mezzo dal primo successo ottenuto dall’Italia femminile in Coppa del Mondo in questa specialità.

Nel doppio maschile, invece, la formazione italiana sarà composta da Niels Torre e Marco Selva.

Confermato anche il quattro senza femminile formato da Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi, terzo classificato a Plovdiv.

Nuova composizione per il quattro senza maschile, sul quale saliranno Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità e Alessandro Gardino.

Grande attesa per il quattro di coppia maschile

Il quattro di coppia femminile farà il proprio esordio nella formazione composta da Gaia Umbra Chiavini, Maria Lanciano, Aurora Spirito e Sara Borghi.

Tra gli equipaggi maggiormente attesi c’è il quattro di coppia maschile dei vicecampioni olimpici e campioni mondiali Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili.

Le formazioni degli otto azzurri

L’otto femminile riunirà alcune delle atlete impegnate anche nel due senza, nel doppio e nel quattro senza. L’equipaggio sarà formato da Clara Guerra, Alice Gnatta, Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Giorgia Pelacchi, Laura Meriano e dalla capovoga Alice Codato, con Emanuele Capponi al timone.

Nell’otto maschile la novità è rappresentata dall’inserimento di Andrea Panizza, chiamato a sostituire l’infortunato Alfonso Scalzone e quindi impegnato in due gare. Panizza occuperà il terzo carrello, mentre Salvatore Monfrecola sarà spostato al settimo.

Completano l’equipaggio Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Nunzio Di Colandrea e il capovoga Giuseppe Vicino, con Alessandra Faella al timone.

Gli equipaggi italiani dei Pesi Leggeri

Nelle gare riservate ai Pesi Leggeri, Luca Borgonovo rappresenterà l’Italia nel singolo maschile.

Il doppio femminile sarà composto da Elena Sali e Melissa Schincariol, mentre Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo formeranno il doppio maschile.

Pararowing, quattro barche azzurre a Varese

Giacomo Perini prenderà parte alla gara del singolo PR1 dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli Europei del 2025.

Nel doppio misto PR2 saranno in gara Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni, mentre Marta Pozzi e Luca Conti comporranno il doppio misto PR3.

Il quattro con PR3 sarà formato da Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone.

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Il programma degli Europei di canottaggio a Varese

Le gare cominceranno venerdì. La prima parte delle batterie si svolgerà dalle ore 9.05, con il singolo femminile PR1, fino alle 11.54, quando toccherà al quattro di coppia maschile.

La sessione pomeridiana inizierà alle 14.05 con la preliminary race del doppio misto PR2 e proseguirà fino alle 14.59 con la preliminary race del due senza Pesi Leggeri. Alle 15.06 e alle 15.11 si disputeranno le due semifinali del doppio maschile.

Sabato il programma partirà alle 9.05 con le finali C. Dalle 9.20 sarà la volta delle finali B, mentre dalle 10.05 si terranno le semifinali del singolo femminile e maschile. Le finali A per l’assegnazione dei titoli e delle medaglie continentali inizieranno alle 10.35.

Domenica si ripartirà alle 8.30 con le batterie del doppio misto. Alle 9.45 cominceranno le finali B, mentre la seconda parte delle finali A è prevista a partire dalle 11.05.

Tutti gli equipaggi olimpici dell’Italia

Singolo maschile: Gabriel Soares (Marina Militare)

Singolo femminile: Sophie Souwer (SC Pescate)

Due senza femminile: Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate)

Due senza maschile: Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate)

Doppio femminile: Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino)

Doppio maschile: Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio)

Quattro senza femminile: Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse)

Quattro senza maschile: Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moto Guzzi), Gennaro Di Mauro (CC Aniene), Davide Verità (Marina Militare), Alessandro Gardino (SC Armida)

Quattro di coppia femminile: Gaia Umbra Chiavini (SC Gavirate), Maria Lanciano (LNI Barletta), Aurora Spirito (SC Gavirate), Sara Borghi (SC Gavirate)

Quattro di coppia maschile: Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati)

Otto femminile: Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), timoniere Emanuele Capponi (Fiamme Gialle)

Otto maschile: Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYC Savoia), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYC Savoia), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), timoniera Alessandra Faella (Marina Militare/CUS Torino)

Doppio misto: Luca Chiumento (Fiamme Gialle), Sophie Souwer (SC Pescate)

Otto misto: Gaia Umbra Chiavini (SC Gavirate), Maria Lanciano (LNI Barletta), Aurora Spirito (SC Gavirate), Sara Borghi (SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moto Guzzi), Gennaro Di Mauro (CC Aniene), Davide Verità (Marina Militare), Alessandro Gardino (SC Armida), timoniera Alessandra Faella (Marina Militare/CUS Torino)

Tutti gli equipaggi italiani del pararowing

Singolo PR1: Giacomo Perini (CC Aniene)

Doppio misto PR2: Ilenia Colanero (SC La Pescara), Daniele Stefanoni (CC Aniene)

Doppio misto PR3: Marta Pozzi (SC Mestre), Luca Conti (SC Lago di Pusiano)

Quattro con PR3: Martina Osualdini (CC Aniene), Marco Frank (CC Aniene), Carolina Foresti (RYCC Savoia), Stanislau Litvinchuk (SC Corgeno), timoniera Chiara Reto (SC Corgeno)

Tutti gli equipaggi azzurri dei Pesi Leggeri

Singolo maschile: Luca Borgonovo (SC Gavirate)

Doppio femminile: Elena Sali (SC Bissolati), Melissa Schincariol (SC Cernobbio)

Doppio maschile: Tito Christoforakis (CUS Torino), Giovanni Borgonovo (SC Gavirate)

Varese si prepara così ad accogliere una selezione italiana numerosa e ambiziosa, chiamata a competere in tutte le principali categorie per conquistare i titoli e le medaglie continentali.