Calciomercato, Theo Hernandez vuole tornare in Serie A: si propone a Napoli e Juventus

L’ex terzino del Milan, oggi all’Al Hilal, avrebbe manifestato il desiderio di rientrare in Italia dopo una stagione in Arabia Saudita. Manna valuta la fattibilità dell’operazione, mentre restano aperti anche i contatti con i bianconeri.

Theo Hernandez guarda nuovamente alla Serie A. Dopo un solo anno trascorso all’Al Hilal, l’ex terzino del Milan avrebbe espresso la volontà di lasciare l’Arabia Saudita e tornare a giocare in Italia.

Il nazionale francese, reduce dal quarto posto conquistato ai Mondiali 2026, sarebbe stato proposto a Napoli e Juventus. Entrambi i club starebbero valutando la possibilità di avviare un’operazione per riportarlo nel campionato italiano.

Theo Hernandez proposto al Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore sarebbe stato offerto inizialmente al Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe studiando la fattibilità dell’affare, anche alla luce dei costi necessari per completare il trasferimento.

Un ruolo importante potrebbe essere ricoperto dall’agente Manuel Garcia Quilon, indicato come particolarmente vicino alla società partenopea. In passato il procuratore ha già lavorato con il Napoli in operazioni che hanno portato in azzurro Pepe Reina, José Callejon e Raul Albiol.

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Anche la Juventus valuta l’operazione

Il Napoli non sarebbe però l’unico club interessato. Anche la Juventus avrebbe già manifestato in passato la volontà di approfondire la situazione del terzino francese.

I dialoghi con i bianconeri sarebbero attualmente in corso dopo la proposta presentata dall’agente del calciatore. La Juventus potrebbe quindi provare a sfruttare l’occasione qualora si creassero le condizioni economiche per riportare Theo Hernandez in Serie A.

Il francese vuole lasciare l’Al Hilal

La volontà del giocatore rappresenterebbe il punto di partenza dell’operazione. Theo Hernandez vorrebbe infatti rientrare nel calcio italiano appena un anno dopo il trasferimento all’Al Hilal.

Napoli e Juventus restano dunque alla finestra, in attesa di capire se le richieste del club saudita e l’ingaggio del francese possano rendere concretamente percorribile la trattativa.