Eurolega 2026/27, il calendario di Olimpia Milano e Virtus Bologna: derby già il 29 settembre

Le due italiane debutteranno il 25 settembre sui campi di Partizan e Fenerbahce. La sfida di ritorno tra Milano e Bologna si giocherà il 30 dicembre. La competizione sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW.
L’Eurolega ha ufficializzato il calendario della stagione 2026/27, che sarà trasmessa sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Olimpia Milano e Virtus Bologna inizieranno entrambe il proprio cammino europeo in trasferta venerdì 25 settembre.
La formazione milanese debutterà sul campo del Partizan, mentre le Vu Nere saranno impegnate contro il Fenerbahce. Il primo derby italiano arriverà subito alla seconda giornata: Milano e Virtus si affronteranno martedì 29 settembre. La gara di ritorno è invece prevista a Bologna mercoledì 30 dicembre.
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Il calendario dell’Olimpia Milano in Eurolega
- 25 settembre: Partizan-Milano
- 29 settembre: Milano-Virtus Bologna
- 2 ottobre: Baskonia-Milano
- 8 ottobre: Maccabi-Milano
- 13 ottobre: Milano-Real Madrid
- 15 ottobre: Milano-Dubai
- 22 ottobre: Milano-Barcellona
- 27 ottobre: Panathinaikos-Milano
- 30 ottobre: Olympiacos-Milano
- 5 novembre: Milano-Valencia
- 12 novembre: Milano-Zalgiris
- 17 novembre: Milano-Stella Rossa
- 19 novembre: Milano-Fenerbahce
- 24 novembre: ASVEL-Milano
- 3 dicembre: Hapoel-Milano
- 10 dicembre: Milano-Bayern Monaco
- 16 dicembre: Besiktas-Milano
- 18 dicembre: Anadolu Efes-Milano
- 23 dicembre: Milano-Paris
- 30 dicembre: Virtus Bologna-Milano
- 7 gennaio: Milano-Hapoel
- 12 gennaio: Barcellona-Milano
- 14 gennaio: Milano-ASVEL
- 21 gennaio: Bayern Monaco-Milano
- 29 gennaio: Milano-Partizan
- 3 febbraio: Valencia-Milano
- 5 febbraio: Milano-Panathinaikos
- 12 febbraio: Fenerbahce-Milano
- 5 marzo: Milano-Anadolu Efes
- 10 marzo: Milano-Olympiacos
- 12 marzo: Zalgiris-Milano
- 19 marzo: Dubai-Milano
- 23 marzo: Paris-Milano
- 26 marzo: Milano-Maccabi
- 1° aprile: Milano-Besiktas
- 6 aprile: Real Madrid-Milano
- 8 aprile: Milano-Baskonia
- 15 aprile: Stella Rossa-Milano
Il calendario della Virtus Bologna in Eurolega
- 25 settembre: Fenerbahce-Virtus Bologna
- 29 settembre: Milano-Virtus Bologna
- 1° ottobre: Virtus Bologna-Olympiacos
- 8 ottobre: Bayern Monaco-Virtus Bologna
- 14 ottobre: Paris-Virtus Bologna
- 16 ottobre: Virtus Bologna-Baskonia
- 21 ottobre: Hapoel-Virtus Bologna
- 28 ottobre: Virtus Bologna-Zalgiris
- 30 ottobre: Virtus Bologna-Besiktas
- 6 novembre: Virtus Bologna-Dubai
- 13 novembre: Anadolu Efes-Virtus Bologna
- 17 novembre: Virtus Bologna-Panathinaikos
- 19 novembre: Valencia-Virtus Bologna
- 24 novembre: Stella Rossa-Virtus Bologna
- 4 dicembre: Virtus Bologna-Partizan
- 11 dicembre: Virtus Bologna-Maccabi
- 15 dicembre: Virtus Bologna-ASVEL
- 18 dicembre: Barcellona-Virtus Bologna
- 22 dicembre: Virtus Bologna-Real Madrid
- 30 dicembre: Virtus Bologna-Olimpia Milano
- 8 gennaio: Baskonia-Virtus Bologna
- 12 gennaio: Virtus Bologna-Anadolu Efes
- 15 gennaio: Virtus Bologna-Barcellona
- 22 gennaio: Zalgiris-Virtus Bologna
- 28 gennaio: Virtus Bologna-Paris
- 2 febbraio: Maccabi-Virtus Bologna
- 4 febbraio: Dubai-Virtus Bologna
- 11 febbraio: Virtus Bologna-Bayern Monaco
- 4 marzo: Virtus Bologna-Hapoel
- 9 marzo: Virtus Bologna-Fenerbahce
- 11 marzo: Real Madrid-Virtus Bologna
- 19 marzo: ASVEL-Virtus Bologna
- 23 marzo: Partizan-Virtus Bologna
- 26 marzo: Olympiacos-Virtus Bologna
- 31 marzo: Virtus Bologna-Stella Rossa
- 6 aprile: Virtus Bologna-Valencia
- 8 aprile: Panathinaikos-Virtus Bologna
- 16 aprile: Besiktas-Virtus Bologna
Eurolega 2026/27, la formula della stagione
La nuova edizione dell’Eurolega vedrà al via 20 squadre, che si affronteranno in gare di andata e ritorno per un totale di 38 giornate di regular season.
Le prime sei classificate accederanno direttamente ai playoff. Le formazioni comprese tra la settima e la decima posizione dovranno invece passare attraverso il play-in, in programma il 20 e il 23 aprile.
Le quattro serie dei playoff si disputeranno tra il 27 aprile e il 12 maggio. La stagione si concluderà con le Final Four, previste dal 28 al 30 maggio, giorno in cui verrà giocata la finale per il titolo.