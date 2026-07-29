Eurolega 2026/27, il calendario di Olimpia Milano e Virtus Bologna: derby già il 29 settembre

Le due italiane debutteranno il 25 settembre sui campi di Partizan e Fenerbahce. La sfida di ritorno tra Milano e Bologna si giocherà il 30 dicembre. La competizione sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW.

L’Eurolega ha ufficializzato il calendario della stagione 2026/27, che sarà trasmessa sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Olimpia Milano e Virtus Bologna inizieranno entrambe il proprio cammino europeo in trasferta venerdì 25 settembre.

La formazione milanese debutterà sul campo del Partizan, mentre le Vu Nere saranno impegnate contro il Fenerbahce. Il primo derby italiano arriverà subito alla seconda giornata: Milano e Virtus si affronteranno martedì 29 settembre. La gara di ritorno è invece prevista a Bologna mercoledì 30 dicembre.

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Il calendario dell’Olimpia Milano in Eurolega

25 settembre: Partizan-Milano

29 settembre: Milano-Virtus Bologna

2 ottobre: Baskonia-Milano

8 ottobre: Maccabi-Milano

13 ottobre: Milano-Real Madrid

15 ottobre: Milano-Dubai

22 ottobre: Milano-Barcellona

27 ottobre: Panathinaikos-Milano

30 ottobre: Olympiacos-Milano

5 novembre: Milano-Valencia

12 novembre: Milano-Zalgiris

17 novembre: Milano-Stella Rossa

19 novembre: Milano-Fenerbahce

24 novembre: ASVEL-Milano

3 dicembre: Hapoel-Milano

10 dicembre: Milano-Bayern Monaco

16 dicembre: Besiktas-Milano

18 dicembre: Anadolu Efes-Milano

23 dicembre: Milano-Paris

30 dicembre: Virtus Bologna-Milano

7 gennaio: Milano-Hapoel

12 gennaio: Barcellona-Milano

14 gennaio: Milano-ASVEL

21 gennaio: Bayern Monaco-Milano

29 gennaio: Milano-Partizan

3 febbraio: Valencia-Milano

5 febbraio: Milano-Panathinaikos

12 febbraio: Fenerbahce-Milano

5 marzo: Milano-Anadolu Efes

10 marzo: Milano-Olympiacos

12 marzo: Zalgiris-Milano

19 marzo: Dubai-Milano

23 marzo: Paris-Milano

26 marzo: Milano-Maccabi

1° aprile: Milano-Besiktas

6 aprile: Real Madrid-Milano

8 aprile: Milano-Baskonia

15 aprile: Stella Rossa-Milano

Il calendario della Virtus Bologna in Eurolega

25 settembre: Fenerbahce-Virtus Bologna

29 settembre: Milano-Virtus Bologna

1° ottobre: Virtus Bologna-Olympiacos

8 ottobre: Bayern Monaco-Virtus Bologna

14 ottobre: Paris-Virtus Bologna

16 ottobre: Virtus Bologna-Baskonia

21 ottobre: Hapoel-Virtus Bologna

28 ottobre: Virtus Bologna-Zalgiris

30 ottobre: Virtus Bologna-Besiktas

6 novembre: Virtus Bologna-Dubai

13 novembre: Anadolu Efes-Virtus Bologna

17 novembre: Virtus Bologna-Panathinaikos

19 novembre: Valencia-Virtus Bologna

24 novembre: Stella Rossa-Virtus Bologna

4 dicembre: Virtus Bologna-Partizan

11 dicembre: Virtus Bologna-Maccabi

15 dicembre: Virtus Bologna-ASVEL

18 dicembre: Barcellona-Virtus Bologna

22 dicembre: Virtus Bologna-Real Madrid

30 dicembre: Virtus Bologna-Olimpia Milano

8 gennaio: Baskonia-Virtus Bologna

12 gennaio: Virtus Bologna-Anadolu Efes

15 gennaio: Virtus Bologna-Barcellona

22 gennaio: Zalgiris-Virtus Bologna

28 gennaio: Virtus Bologna-Paris

2 febbraio: Maccabi-Virtus Bologna

4 febbraio: Dubai-Virtus Bologna

11 febbraio: Virtus Bologna-Bayern Monaco

4 marzo: Virtus Bologna-Hapoel

9 marzo: Virtus Bologna-Fenerbahce

11 marzo: Real Madrid-Virtus Bologna

19 marzo: ASVEL-Virtus Bologna

23 marzo: Partizan-Virtus Bologna

26 marzo: Olympiacos-Virtus Bologna

31 marzo: Virtus Bologna-Stella Rossa

6 aprile: Virtus Bologna-Valencia

8 aprile: Panathinaikos-Virtus Bologna

16 aprile: Besiktas-Virtus Bologna

Eurolega 2026/27, la formula della stagione

La nuova edizione dell’Eurolega vedrà al via 20 squadre, che si affronteranno in gare di andata e ritorno per un totale di 38 giornate di regular season.

Le prime sei classificate accederanno direttamente ai playoff. Le formazioni comprese tra la settima e la decima posizione dovranno invece passare attraverso il play-in, in programma il 20 e il 23 aprile.

Le quattro serie dei playoff si disputeranno tra il 27 aprile e il 12 maggio. La stagione si concluderà con le Final Four, previste dal 28 al 30 maggio, giorno in cui verrà giocata la finale per il titolo.