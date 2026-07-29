Sinner accende il Six Kings 2026: svelati i cinque rivali, c’è De Minaur

Il numero uno del mondo presenta il ricco torneo-esibizione in programma a Riad dal 21 al 23 ottobre. In campo anche Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e, per la prima volta, l’australiano.

Jannik Sinner comincia a scaldare l’atmosfera in vista del Six Kings 2026. Il numero uno del mondo ha pubblicato sui propri canali social le locandine del torneo-esibizione in programma a Riad, in Arabia Saudita, dal 21 al 23 ottobre.

L’azzurro, vincitore delle edizioni disputate nel 2024 e nel 2025, ha così svelato anche i nomi degli altri cinque protagonisti che prenderanno parte all’evento, trasmesso in esclusiva da Netflix.

Sinner presenta il Six Kings 2026

Il tennista italiano ha acceso i riflettori sulla nuova edizione mentre si prepara ad affrontare la stagione americana sul cemento. Sinner non ha dato peso alle polemiche nate sui social dopo la sua assenza al Masters 1000 di Montreal e ha rivolto l’attenzione al prestigioso appuntamento saudita.

A Riad proverà a difendere il titolo conquistato nelle prime due edizioni del torneo, entrambe chiuse con il successo dell’azzurro.

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Alcaraz e Djokovic tra i protagonisti

Nel gruppo dei partecipanti ci sarà Carlos Alcaraz, attualmente fermo a causa di un infortunio al polso destro. Lo spagnolo sarà nuovamente uno degli avversari più attesi di Sinner.

Presente anche Novak Djokovic, insieme al tedesco Alexander Zverev e allo statunitense Taylor Fritz.

La novità Alex De Minaur

La principale novità dell’edizione 2026 sarà rappresentata da Alex De Minaur. L’australiano prenderà parte per la prima volta al Six Kings, completando il gruppo dei sei tennisti annunciati.

Il torneo di Riad riunirà così Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e De Minaur in tre giornate dedicate a una delle esibizioni più ricche e attese del calendario.