Giorgia’s Secret, il calcio come non l’avete mai visto: i campioni si raccontano su Sportface TV

Sette conversazioni condotte da Giorgia Rossi per raccontare il lato più intimo del calcio. Da Alessandro Nesta a Diego Milito, passando per Claudio Marchisio, Pierluigi Collina e Giuseppe Marotta: tutti gli episodi sono disponibili on demand su Sportface TV.

Non la consueta intervista sportiva, ma un viaggio nella parte più profonda e meno conosciuta dei protagonisti del calcio. “Giorgia’s Secret”, il format ideato e condotto da Giorgia Rossi, è disponibile on demand sulla piattaforma Sportface TV con sette episodi dedicati a campioni, dirigenti e figure simbolo del mondo del pallone.

Il programma accompagna ogni ospite all’interno del proprio “tunnel interiore”, facendo emergere ferite, pressioni, rinascite, ricordi, conti lasciati in sospeso e aspetti personali mai affrontati prima davanti alle telecamere.

Gli episodi possono essere guardati in qualsiasi momento su Sportface TV. Di seguito tutte le interviste già disponibili.

Alessandro Nesta ospite di Giorgia’s Secret

Alessandro Nesta si racconta in una conversazione di 39 minuti e 12 secondi. L’ex difensore affronta le pressioni, le difficoltà e le sfide incontrate durante una carriera vissuta ai massimi livelli.

Guarda l’episodio di Giorgia’s Secret con Alessandro Nesta

Diego Milito si racconta a Giorgia Rossi

Ricordi, emozioni e retroscena accompagnano l’intervista a Diego Milito. L’episodio, della durata di 29 minuti e 41 secondi, ripercorre il cammino umano e sportivo dell’ex attaccante argentino.

Guarda l’episodio di Giorgia’s Secret con Diego Milito

Claudio Marchisio oltre il campo

Claudio Marchisio è protagonista di una puntata di 41 minuti e 55 secondi. Un racconto che supera i risultati e i momenti vissuti sul terreno di gioco per concentrarsi sul percorso personale dell’ex centrocampista.

Guarda l’episodio di Giorgia’s Secret con Claudio Marchisio

Pierluigi Collina e il lato umano dell’arbitro

La psicologia, le decisioni e i segreti del mondo arbitrale sono al centro dell’incontro con Pierluigi Collina. La conversazione con Giorgia Rossi dura 35 minuti e 50 secondi.

Guarda l’episodio di Giorgia’s Secret con Pierluigi Collina

Giuseppe Marotta e i retroscena del calcio

Giorgia Rossi incontra Giuseppe Marotta per entrare nei meccanismi e nei dietro le quinte del management calcistico. L’intervista, disponibile su Sportface TV, ha una durata di 38 minuti e 43 secondi.

Guarda l’episodio di Giorgia’s Secret con Giuseppe Marotta

Leonardo Pavoletti, famiglia ed emozioni

Quella con Leonardo Pavoletti è una delle conversazioni più toccanti del format. Nel corso dei 37 minuti e 22 secondi dell’episodio, il calciatore affronta anche il proprio legame emotivo con la famiglia.

Guarda l’episodio di Giorgia’s Secret con Leonardo Pavoletti

Igli Tare protagonista su Sportface TV

Tra gli ospiti della prima stagione di “Giorgia’s Secret” c’è anche Igli Tare. La sua conversazione con Giorgia Rossi dura 35 minuti e 26 secondi ed è disponibile integralmente on demand.

Guarda l’episodio di Giorgia’s Secret con Igli Tare

Come vedere Giorgia’s Secret

Tutte le puntate di “Giorgia’s Secret” sono disponibili sulla piattaforma OTT Sportface TV. È sufficiente accedere al servizio e cercare il titolo del programma per trovare le interviste complete con Alessandro Nesta, Diego Milito, Claudio Marchisio, Pierluigi Collina, Giuseppe Marotta, Leonardo Pavoletti e Igli Tare.

Sette protagonisti e sette percorsi differenti, raccontati attraverso un format che prova a mostrare ciò che normalmente resta fuori dal campo e lontano dalle telecamere.

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