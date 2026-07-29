Europei atletica 2026, Jacobs guida il raduno delle staffette azzurre a Roma

Velocisti e velociste al lavoro dal 30 luglio al 4 agosto tra Casal del Marmo e lo stadio Paolo Rosi in vista della rassegna continentale di Birmingham. Nei prossimi giorni saranno comunicate le convocazioni ufficiali.

Le staffette azzurre si ritrovano a Roma per preparare i Campionati Europei di atletica di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. Il raduno inizierà giovedì 30 luglio e si concluderà martedì 4 agosto, con gli allenamenti distribuiti tra l’impianto di Casal del Marmo e lo stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa.

Tra gli sprinter convocati figura anche il campione olimpico Marcell Jacobs. Il gruppo comprende gli atleti impegnati nella preparazione delle staffette 4×100, 4×400 e delle prove miste.

I convocati azzurri per la 4×100 e la staffetta mista maschile

Per il settore maschile sono stati chiamati Chituru Ali (Fiamme Gialle), Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro), Filippo Dezza (Bergamo Stars), Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Eric Marek (Esercito), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), Roberto Rigali (Carabinieri) e Filippo Tortu (Fiamme Gialle).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le convocate per la 4×100 e la staffetta mista femminile

Nel gruppo femminile figurano Aurora Berton (Fiamme Gialle), Elena Cambiolo (Quercia Dao Conad), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Vittoria Fontana (Carabinieri), Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Alice Pagliarini (Fiamme Gialle), Alessia Pavese (Aeronautica) e Rachele Torchio (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo).

Staffetta 4×400 e mista, gli uomini convocati

Per la preparazione della 4×400 e della staffetta mista maschile sono stati selezionati Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Vanni Picco Akwannor (Atl. Chiari 1946 Libertas), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Federico Falsetti (Assi Giglio Rosso Firenze), Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Edoardo Scotti (Carabinieri), Luca Sito (Fiamme Gialle) e Mohamed Soudassi (Enterprise Sport&Service).

Le azzurre della 4×400 e della staffetta mista

Tra le donne parteciperanno al raduno Ilaria Accame (Aeronautica), Alessandra Bonora (Fiamme Gialle), Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Sara Cirillo (Acsi Futuratletica), Alice Mangione (Esercito), Anna Polinari (Carabinieri), Ginevra Ricci (Esercito), Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano) e Clarissa Vianelli (Fiamme Oro).

Attesa per le convocazioni degli Europei di Birmingham

Le sessioni di lavoro nella Capitale serviranno a definire la preparazione delle staffette italiane in vista dell’appuntamento continentale. Le convocazioni ufficiali per i Campionati Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, saranno comunicate nei prossimi giorni.