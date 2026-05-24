Volley, Italia-Turchia 3-1: altra prova di forza azzurra all’AIA AeQuilibrium Cup Elite

Le campionesse del mondo superano la Turchia davanti ai 3600 spettatori di Genova. Ottime risposte da Antropova nel nuovo ruolo di schiacciatrice e dalla giovane Adigwe.

L’Italia del volley femminile continua a convincere all’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite di Genova. Le azzurre di Julio Velasco hanno battuto la Turchia per 3-1 (25-23, 20-25, 25-13, 25-17), conquistando la seconda vittoria consecutiva nel torneo dopo il successo contro la Serbia.

Davanti al pubblico delle grandi occasioni, con il Palasport sold out e 3600 spettatori sugli spalti, la Nazionale italiana ha mostrato qualità, carattere e diverse indicazioni positive in vista dei prossimi impegni internazionali.

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Antropova convince da schiacciatrice

Una delle novità più attese riguardava Ekaterina Antropova, schierata nel ruolo di schiacciatrice. L’azzurra ha risposto presente, mettendosi in evidenza non solo in attacco ma anche in fase difensiva.

Velasco ha promosso la prova della sua atleta: “Antropova ha fatto molto bene, considerando che era la prima volta che giocava in questo ruolo. È andata meglio di quanto pensassi”.

La giocatrice ha chiuso con 22 punti, risultando una delle protagoniste del match insieme alla giovane Merit Adigwe, autentica spina nel fianco della difesa turca con 18 punti.

Match equilibrato solo nei primi due set

L’Italia ha conquistato il primo set sul filo dell’equilibrio grazie al finale deciso da Nervini e Adigwe. Dopo il pareggio turco nel secondo parziale, le azzurre hanno cambiato marcia dominando il terzo set con un netto 25-13.

Nel quarto parziale la squadra di Velasco ha preso subito il controllo della gara, chiudendo con autorità sul 25-17 tra gli applausi del pubblico di Genova.

Velasco: “Gruppo in crescita”

Soddisfatto il ct Julio Velasco, che ha sottolineato anche la crescita di Merit Adigwe: “Oggi ha giocato molto bene. Deve ancora prendere continuità, ma ha qualità importanti”.

Entusiasta anche Antropova: “Sono felicissima di aver iniziato questo percorso. All’inizio ero un po’ tesa, poi mi sono sciolta con il passare del gioco”.

Domenica la sfida con la Polonia

L’Italia chiuderà il torneo domenica 24 maggio alle ore 21 contro la Polonia, in una sfida che servirà a definire ulteriormente la preparazione verso la Nations League e l’Europeo 2026. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e Sky Sport Arena.

Il tabellino

Italia-Turchia 3-1

(25-23, 20-25, 25-13, 25-17)

Italia: Antropova 22, Adigwe 18, Manfredini 12, Marchesini 8, Nervini 7, Meli 5.