VNL, l’Italia batte la Serbia al tie-break: quinto successo per le Azzurre

Dopo il 3-0 alla Repubblica Ceca, la squadra di Julio Velasco supera anche la Serbia 3-2 alla PhilSport Arena di Pasig City. Le Azzurre salgono a cinque vittorie in sei partite e proseguono la marcia verso le Finals.

L’Italia supera la Serbia in VNL

Prosegue il cammino dell’Italia femminile nella Volleyball Nations League. Dopo il successo per 3-0 contro la Repubblica Ceca, le Azzurre hanno battuto anche la Serbia al tie-break con il punteggio di 3-2, 25-14, 25-15, 18-25, 21-25, 15-12, alla PhilSport Arena di Pasig City.

Per la squadra di Julio Velasco si tratta della quinta vittoria nelle sei partite disputate finora nella fase intercontinentale. Un successo arrivato al termine di una gara dai due volti: solida e brillante nei primi due set, più complicata nel terzo e nel quarto, poi ripresa in mano nel tie-break con carattere e lucidità.

Archiviato il doppio impegno contro Repubblica Ceca e Serbia, l’Italia potrà ora godere di una giornata senza partite, da dedicare ad allenamento e recupero. Le Azzurre torneranno in campo contro gli Stati Uniti il 20 giugno alle ore 10.00 italiane, prima della sfida con il Giappone del 21 giugno alle ore 14.00 italiane.

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La formazione scelta da Velasco

Rispetto alla partita con la Repubblica Ceca, l’Italia si è presentata con un solo cambio nello starting six. In campo Cambi in regia, Obossa opposta, Nervini e Antropova schiacciatrici, Fahr e Nwakalor centrali, Fersino libero.

La Serbia del CT Terzic, reduce dalla sconfitta al tie-break contro il Giappone, ha risposto con Perovic palleggiatrice, Bukilic opposta, Ivanovic e Tica schiacciatrici, Osmajic e Kirov al centro, Gocanin libero. Nel roster serbo era stato inserito anche Ivanovic al posto di Uzelac.

Primo set dominato dalle Azzurre

L’Italia ha impiegato appena due scambi per entrare pienamente nel match. Dopo un’invasione aerea di Cambi su ricezione non perfetta e un pallone lasciato cadere tra Nervini e Fersino, le Azzurre hanno subito cancellato le sbavature iniziali.

L’errore di Perovic al servizio e il primo attacco vincente di Antropova hanno rimesso in ritmo la squadra di Velasco. Poi Obossa ha piazzato due palloni di forza e precisione per il 6-3. Da quel momento l’Italia ha preso il controllo della partita, trovando continuità nella fase muro-difesa e allungando fino al 12-7.

La Serbia non è riuscita a rientrare e le Azzurre hanno chiuso il primo set con un netto 25-14.

Secondo set senza storia

Il dominio italiano è proseguito anche nel secondo parziale. Obossa e Nwakalor a muro, insieme ad Antropova con un blockout, hanno firmato subito il 3-0 che ha costretto Terzic al timeout.

L’Italia ha continuato a spingere con muri e attacchi precisi, con Nwakalor e Fahr protagoniste sotto rete. Il tecnico serbo ha provato a cambiare inserendo Mirkovic per Perovic, ma l’inerzia è rimasta tutta dalla parte azzurra.

Nonostante qualche guizzo di Tica, Obossa e Nwakalor hanno continuato a martellare fino al 13-7. Il set si è chiuso 25-15 in meno di venti minuti, con buoni ingressi anche di Omoruyi, Scola e Adigwe.

La Serbia riapre la partita

Nel terzo set la partita è cambiata. La Serbia, trascinata da Cajic e favorita da alcune imprecisioni offensive e al servizio delle Azzurre, è salita sul 7-5.

L’Italia ha provato a rientrare con un attacco di Omoruyi e un muro di Fahr, ma la Serbia ha aumentato l’intensità e ha preso per la prima volta il controllo del parziale. Kirov e Cajic hanno firmato l’allungo sull’11-8, poi i muri su Antropova e Obossa hanno spinto le serbe fino al 15-9.

Velasco ha provato a fermare il momento negativo con due timeout ravvicinati. Le Azzurre hanno reagito tardi con Nwakalor, Omoruyi e Fahr, ma la Serbia ha mantenuto il vantaggio e ha chiuso 25-18.

Quarto set combattuto, poi il sorpasso serbo

Il ritorno della Serbia ha reso più equilibrato anche il quarto set. Terzic ha inserito Kurtagic e la partita è diventata più intensa. Nervini e Fahr hanno risposto ai colpi di Cajic e Zubic, mentre Antropova e Kurtagic hanno mantenuto il punteggio in equilibrio fino al 7-7.

Due blockout di Nervini hanno riportato avanti l’Italia sul 12-10, poi due ace di Antropova e un muro di Fahr su Zubic hanno dato alle Azzurre il 16-11. Sembrava lo strappo decisivo, ma la Serbia è rientrata con i muri di Kurtagic e un buon turno al servizio di Zubic.

Dal 21-21 le serbe hanno completato il sorpasso. Un muro su Antropova e i punti di Cajic hanno portato la partita al tie-break, con il quarto set chiuso 25-21 dalla Serbia.

Tie-break di carattere per l’Italia

Nel quinto set l’Italia ha mostrato subito la reazione giusta. Nwakalor ha firmato un muro e un attacco al centro, Nervini ha trovato il blockout del 3-1 e Antropova ha piazzato un ace pesantissimo per il +3 azzurro.

Cojic ha provato a tenere viva la Serbia, mentre Obossa ha risposto presente. Un errore in parallela di Zubic ha portato l’Italia sul 6-3, poi Cambi ha firmato un tocco di seconda e Antropova un pallonetto vincente per il 9-4.

La Serbia è riuscita però a riavvicinarsi fino al 10-10, anche grazie a Cojic e a un errore in attacco di Antropova. Nel momento più delicato, Obossa ha preso in mano la squadra mettendo a terra due palloni fondamentali. Il muro di Nwakalor ha poi indirizzato il finale sul 13-10.

Osmajic ha provato a tenere aperta la partita, ma Nwakalor al centro e un net touch della Serbia hanno consegnato all’Italia il 15-12 e il successo per 3-2.

Le prossime partite dell’Italia

L’Italia chiude così il back to back con Repubblica Ceca e Serbia con due vittorie e continua la sua corsa verso le Finals di VNL.

Le Azzurre torneranno in campo il 20 giugno alle ore 10.00 italiane contro gli Stati Uniti, poi affronteranno il Giappone il 21 giugno alle ore 14.00 italiane.