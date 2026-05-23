Italia-Serbia 3-2, esordio vincente per le azzurre nell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite

La nazionale di Julio Velasco supera la Serbia al tie-break davanti ai 2500 tifosi presenti sugli spalti. Decisive Nervini e Omoruyi nel successo in rimonta delle campionesse del mondo.

Parte con una vittoria sofferta ma preziosa il cammino dell’Italia femminile nell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite. Le azzurre hanno superato la Serbia per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie-break con i parziali di 25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12.

Davanti ai 2500 spettatori presenti, la formazione guidata da Julio Velasco ha mostrato carattere e profondità di roster, rimontando dopo essere finita sotto 2-1 contro una Serbia aggressiva soprattutto a muro.

Italia avanti, poi la reazione serba

L’Italia ha conquistato il primo set grazie a un finale lucido e a un muro efficace, dopo una fase iniziale molto equilibrata. Le azzurre sono riuscite a prendere il controllo del parziale nella seconda metà del set, resistendo al tentativo di rimonta serbo fino al 25-23.

Nel secondo e terzo set, però, la Serbia ha cambiato ritmo. Le ragazze di Terzic hanno aumentato l’intensità difensiva e sfruttato qualche passaggio a vuoto dell’Italia per ribaltare l’inerzia della gara, imponendosi entrambe le volte 25-22.

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Omoruyi e Nervini trascinano la rimonta

Nel momento più delicato del match è salita in cattedra Loveth Omoruyi, protagonista nel quarto set con muri pesanti e attacchi decisivi che hanno permesso all’Italia di allungare nel finale e portare la sfida al tie-break.

Nel quinto set, invece, le azzurre hanno sfruttato il buon momento offensivo di Merit Adigwe e la continuità di Stella Nervini, chiudendo 15-12 e conquistando il primo successo nel torneo.

Top scorer italiana proprio Nervini con 21 punti, seguita da Omoruyi a quota 18 e Adigwe con 12. Per la Serbia non sono bastati i 28 punti di Uzelac.

Velasco testa il gruppo verso Eurovolley

Per il ct Julio Velasco il quadrangolare di Genova rappresenta un passaggio importante in vista dell’Europeo 2026 e dell’esordio in Nations League. Nel match contro la Serbia si è vista una squadra ancora in costruzione ma già capace di reagire nei momenti difficili.

Da segnalare anche l’esordio assoluto in maglia azzurra di Josephine Obossa, mentre Paola Egonu Antropova non era presente nel roster della serata.

Le parole delle protagoniste

“È stata una partita difficile, loro hanno spinto tantissimo ma noi siamo state brave a restare lì nei momenti complicati”, ha dichiarato Stella Nervini nel post partita.

Soddisfatta anche Merit Adigwe: “La Serbia è una squadra forte e abbiamo dovuto lottare fino alla fine. Dal punto di vista personale sono davvero contenta di essere qui”.

Il prossimo impegno

L’Italia tornerà in campo oggi sabato 23 maggio alle ore 21 contro la Turchia, in diretta su RaiSport e Sky Sport Arena.