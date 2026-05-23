F1, la Mercedes comanda a Montreal: Russell in pole nella Sprint, Ferrari chiamata a limitare i danni

Il GP del Canada entra nel vivo con una giornata decisiva sul circuito di Montreal. Dopo la Sprint Qualifying del venerdì, oggi il programma prevede prima la Sprint Race alle 18.00 italiane e poi le qualifiche del Gran Premio alle 22.00. Tutto sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8, con streaming su SkyGo, NOW e TV8.it.

Russell beffa Antonelli, Mercedes davanti a tutti

La Mercedes ha confermato quanto di buono mostrato nelle libere, prendendosi tutta la prima fila della Sprint. George Russell ha firmato la pole position con il tempo di 1:12.695, precedendo Andrea Kimi Antonelli per appena 68 millesimi. Una prova di forza netta per il team di Brackley, che sembra avere in mano il pacchetto migliore sul tracciato canadese.

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Antonelli, comunque, ha confermato ancora una volta velocità e maturità, restando incollato al compagno di squadra e candidandosi a un ruolo da protagonista nella Sprint.

Ferrari terza forza, McLaren si inserisce davanti

Alle spalle della Mercedes si è inserita la McLaren, con Lando Norris terzo e Oscar Piastri quarto. La Ferrari, invece, partirà dalla terza fila con Lewis Hamilton quinto e Charles Leclerc sesto: una posizione non disastrosa, ma nemmeno esaltante, soprattutto considerando il gap accusato nel momento decisivo. La Rossa sembra pagare qualcosa nell’ultimo settore e dovrà provare massimizzare il risultato, più che sognare il colpo grosso.

Più indietro anche Max Verstappen, settimo con la Red Bull davanti a Isack Hadjar. A Montreal, almeno per ora, la gerarchie è chiara: Mercedes davanti, McLaren in agguato, Ferrari chiamata a inseguire.