Scherma, sabato da medaglie: spada e sciabola entrano nel vivo nell’ultimo weekend di Coppa del Mondo

Entra nel vivo l’ultimo weekend stagionale di Coppa del Mondo per la scherma italiana. Oggi, sabato 23 maggio, spazio ai tabelloni principali delle prove indicibili di spada e sciabola, con medaglie in palio in quattro sedi diverse: spada femminile a Saint Maur, spada maschile a Berna, sciabola maschile al Cairo e femminile a Lima.

Spada, Italia numerosa tra Saint-Maur e Berna

Grande attesa soprattutto per la spada femminile, dove l’Italia si presenta con dieci atlete nel tabellone principale. A Saint-Maur il gruppo azzurro proverà a sfruttare una presenza massiccia per puntare alle zone alte della classifica.

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A Berna, invece, saranno sette gli spadisti italiani in gara nel main draw, tra qualificati per ranking e atleti capaci di superare le fasi preliminari. Due pedane importanti per misurare ambizioni e condizione in vista degli appuntamenti estivi.

Sciabola, doppio fronte tra Cairo e Lima

Occhi puntanti anche sulla sciabola. Al Cairo l’Italia maschile avrà nove portacolori nel tabellone principale, con l’obiettivo di trasformare la quantità in un risultato pesante.

A Lima, dove il fuso orario è sette ore indietro rispetto all’Italia, toccherà invece alle sciabolatrici azzurre cercare spazio nella giornata decisiva. Il programma sarà seguito attraverso i link ai risultati live messi a disposizione dalla Federazione. Un sabato intenso, dunque, in cui la scherma italiana proverà a chiudere la stagione di Coppa con segnali forti e, possibilmente, nuove medaglie.