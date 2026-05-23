Sport in tv oggi 23 maggio: America’s Cup, Giro d’Italia, Formula 1 e Sportface su Prime Video

Sabato 23 maggio offre una giornata densissima di sport tra vela, ciclismo, Formula 1, tennis e calcio internazionale. Riflettori puntati sulla seconda giornata delle regate preliminari dell’America’s Cup a Cagliari, sulla quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 e sul GP del Canada di Formula 1 con Sprint Race e qualifiche. Spazio anche al grande volley femminile con Italia-Turchia, alla finale di Champions League femminile tra Barcellona e Lione e ai Mondiali di hockey ghiaccio. Da seguire inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video.

Sarà una giornata praticamente senza pause per gli appassionati di sport. Dal mattino con badminton, scherma, karate e mountain bike fino alla notte con la boxe mondiale dei pesi massimi, il programma televisivo attraversa tutte le discipline. Grande attenzione anche al tennis internazionale con le finali ATP e WTA tra Amburgo, Ginevra, Strasburgo e Rabat, mentre nel calcio spiccano Serie A, Bundesliga, Liga spagnola e finali internazionali.

Da seguire inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video, che anche oggi propone documentari, podcast, highlights del Giro d’Italia, contenuti olimpici e format originali dedicati al mondo dello sport.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – SABATO 23 MAGGIO

Badminton

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

Golf

08.00 GOLF (DP World Tour) – Soudal Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

15.00 GOLF (PGA Tour) – CJ Cup Byron Nelson, terzo giro (diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 19.00)

Karate

09.00 KARATE – Europei, quarta giornata (diretta streaming sul canale YouTube di WKF)

Scherma

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile a Il Cairo, tabellone principale individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile a Saint Maur, tabellone principale individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile a Berna, tabellone principale individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola femminile a Lima, tabellone principale individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

Tiro con l’arco

10.00 TIRO CON L’ARCO (Europei) – Compound, finali a squadre e individuali (diretta streaming su Archery+)

Arrampicata sportiva

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile a Berna, semifinale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

18.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile a Berna, finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

Mountain bike

11.10 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Short track cross country femminile a Nove Mesto (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.10 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Short track cross country maschile a Nove Mesto (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

Vela

12.00 VELA – Europei ILCA7, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 VELA – Europei IQFoil, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 VELA (America’s Cup) – Regate preliminari a Cagliari, seconda giornata (diretta tv su Rai 3, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

Triathlon

12.00 TRIATHLON – T100 World Tour a Pamplona (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

Atletica

12.10 ATLETICA – Diamond League a Xiamen (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena dalle ore 13.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

17.15 ATLETICA – Coppa Europa dei 10.000 metri, gara A maschile alle 18.40 e gara A femminile alle 19.20 (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 18.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 18.00)

Hockey ghiaccio

12.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Danimarca-Slovenia, Lettonia-USA (diretta streaming su sporteurope.tv)

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Slovacchia-Cechia, Svizzera-Ungheria (diretta streaming su sporteurope.tv)

20.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Austria-Germania, Norvegia-Svezia (diretta streaming su sporteurope.tv)

Ciclismo

12.30 CICLISMO – GP Beira e Serra de Estrela, seconda tappa: Sabugal-Fundao (non è prevista diretta tv/streaming)

12.35 CICLISMO FEMMINILE – Vuelta a Burgos, terza tappa: Busto de Bureba-Medina (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.30)

12.50 CICLISMO – Quattro Giorni di Dunkerque, quarta tappa: Bergues-Cassel (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.00)

13.05 CICLISMO – Giro d’Italia, quattordicesima tappa: Aosta-Pila (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max)

13.05 CICLISMO – Veenendaal Classic (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.45)

Tennis

14.00 TENNIS – WTA 500 Strasburgo, finale: Navarro-Mboko (diretta tv su Sky Sport 251, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

14.00 TENNIS – WTA 250 Rabat, finale: Kalinina-Marcinko (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)

14.30 TENNIS – ATP 500 Amburgo, finale: Buse-Paul (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.00 TENNIS – ATP 250 Ginevra, finale: Navone-Tien (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

Pallanuoto

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-2 quarti di finale) – Cosenza-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-2 quarti di finale) – Padova-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

Rugby

15.45 RUGBY (European Rugby Champions Cup, finale) – Leinster-Bordeaux Begles (diretta streaming su EPCR Tv)

Calcio

16.00 CALCIO (Coppa di Scozia, finale) – Celtic Glasgow-Dunfermline (diretta streaming su Como Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, finale) – Barcellona-Lione (diretta streaming su Disney+)

18.45 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Lokomotiv Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

20.00 CALCIO (Coppa di Germania, finale) – Bayern Monaco-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Pisa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Nove partite: Alaves-Rayo Vallecano, Betis Siviglia-Levante, Celta Vigo-Siviglia, Espanyol-Real Sociedad-Getafe-Osasuna, Girona-Elche, Maiorca-Oviedo, Real Madrid-Athletic Bilbao, Valencia-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

Motocross

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Francia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.20 MOTOCROSS (MXGP) – GP Francia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

Boxe

17.00 BOXE – Riunione a Giza, main event: Usyk vs Verhoeven (diretta streaming su DAZN)

23.00 circa BOXE – Mondiale WBC pesi massimi: Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven (diretta streaming su DAZN)

Wheelchair basket

17.00 WHEELCHAIR BASKET (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Santo Stefano Kos Group-Briantea84 Cantù (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

Volley

17.00 VOLLEY FEMMINILE (amichevole) – Serbia-Polonia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (amichevole) – Italia-Turchia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

Formula 1 e Formula 2

18.00 F1 – GP Canada, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

20.10 F2 – GP Canada, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 F1 – GP Canada, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

Baseball

19.35 BASEBALL (MLB) – New York Yankees-Tampa Bay Rays (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Basket

20.00 BASKET (Serie A, gara-3 quarti di finale) – Trieste-Brescia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

Pallamano

19.00 PALLAMANO (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Cassano Magnago-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 23 MAGGIO

Programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video.