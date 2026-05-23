Sport in tv oggi 23 maggio: America’s Cup, Giro d’Italia, Formula 1 e Sportface su Prime Video

Sabato 23 maggio offre una giornata densissima di sport tra vela, ciclismo, Formula 1, tennis e calcio internazionale. Riflettori puntati sulla seconda giornata delle regate preliminari dell’America’s Cup a Cagliari, sulla quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 e sul GP del Canada di Formula 1 con Sprint Race e qualifiche. Spazio anche al grande volley femminile con Italia-Turchia, alla finale di Champions League femminile tra Barcellona e Lione e ai Mondiali di hockey ghiaccio. Da seguire inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video.
Sarà una giornata praticamente senza pause per gli appassionati di sport. Dal mattino con badminton, scherma, karate e mountain bike fino alla notte con la boxe mondiale dei pesi massimi, il programma televisivo attraversa tutte le discipline. Grande attenzione anche al tennis internazionale con le finali ATP e WTA tra Amburgo, Ginevra, Strasburgo e Rabat, mentre nel calcio spiccano Serie A, Bundesliga, Liga spagnola e finali internazionali.
Da seguire inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video, che anche oggi propone documentari, podcast, highlights del Giro d’Italia, contenuti olimpici e format originali dedicati al mondo dello sport.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – SABATO 23 MAGGIO
Badminton
- 04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)
Golf
- 08.00 GOLF (DP World Tour) – Soudal Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)
- 15.00 GOLF (PGA Tour) – CJ Cup Byron Nelson, terzo giro (diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 19.00)
Karate
- 09.00 KARATE – Europei, quarta giornata (diretta streaming sul canale YouTube di WKF)
Scherma
- 09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile a Il Cairo, tabellone principale individuale (non è prevista diretta tv/streaming)
- 10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile a Saint Maur, tabellone principale individuale (non è prevista diretta tv/streaming)
- 10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile a Berna, tabellone principale individuale (non è prevista diretta tv/streaming)
- 17.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola femminile a Lima, tabellone principale individuale (non è prevista diretta tv/streaming)
Tiro con l’arco
- 10.00 TIRO CON L’ARCO (Europei) – Compound, finali a squadre e individuali (diretta streaming su Archery+)
Arrampicata sportiva
- 10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile a Berna, semifinale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
- 18.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile a Berna, finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
Mountain bike
- 11.10 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Short track cross country femminile a Nove Mesto (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
- 12.10 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Short track cross country maschile a Nove Mesto (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
Vela
- 12.00 VELA – Europei ILCA7, regate (non è prevista diretta tv/streaming)
- 12.00 VELA – Europei IQFoil, regate (non è prevista diretta tv/streaming)
- 15.00 VELA (America’s Cup) – Regate preliminari a Cagliari, seconda giornata (diretta tv su Rai 3, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)
Triathlon
- 12.00 TRIATHLON – T100 World Tour a Pamplona (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
Atletica
- 12.10 ATLETICA – Diamond League a Xiamen (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena dalle ore 13.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW dalle ore 13.00)
- 17.15 ATLETICA – Coppa Europa dei 10.000 metri, gara A maschile alle 18.40 e gara A femminile alle 19.20 (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 18.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 18.00)
Hockey ghiaccio
- 12.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Danimarca-Slovenia, Lettonia-USA (diretta streaming su sporteurope.tv)
- 16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Slovacchia-Cechia, Svizzera-Ungheria (diretta streaming su sporteurope.tv)
- 20.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Austria-Germania, Norvegia-Svezia (diretta streaming su sporteurope.tv)
Ciclismo
- 12.30 CICLISMO – GP Beira e Serra de Estrela, seconda tappa: Sabugal-Fundao (non è prevista diretta tv/streaming)
- 12.35 CICLISMO FEMMINILE – Vuelta a Burgos, terza tappa: Busto de Bureba-Medina (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.30)
- 12.50 CICLISMO – Quattro Giorni di Dunkerque, quarta tappa: Bergues-Cassel (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.00)
- 13.05 CICLISMO – Giro d’Italia, quattordicesima tappa: Aosta-Pila (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max)
- 13.05 CICLISMO – Veenendaal Classic (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.45)
Tennis
- 14.00 TENNIS – WTA 500 Strasburgo, finale: Navarro-Mboko (diretta tv su Sky Sport 251, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
- 14.00 TENNIS – WTA 250 Rabat, finale: Kalinina-Marcinko (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)
- 14.30 TENNIS – ATP 500 Amburgo, finale: Buse-Paul (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
- 15.00 TENNIS – ATP 250 Ginevra, finale: Navone-Tien (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
Pallanuoto
- 14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-2 quarti di finale) – Cosenza-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)
- 19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-2 quarti di finale) – Padova-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)
Rugby
- 15.45 RUGBY (European Rugby Champions Cup, finale) – Leinster-Bordeaux Begles (diretta streaming su EPCR Tv)
Calcio
- 16.00 CALCIO (Coppa di Scozia, finale) – Celtic Glasgow-Dunfermline (diretta streaming su Como Tv)
- 18.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Inter (diretta streaming su DAZN)
- 18.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, finale) – Barcellona-Lione (diretta streaming su Disney+)
- 18.45 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Lokomotiv Zagabria (diretta streaming su Como Tv)
- 20.00 CALCIO (Coppa di Germania, finale) – Bayern Monaco-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
- 20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Pisa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
- 21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Nove partite: Alaves-Rayo Vallecano, Betis Siviglia-Levante, Celta Vigo-Siviglia, Espanyol-Real Sociedad-Getafe-Osasuna, Girona-Elche, Maiorca-Oviedo, Real Madrid-Athletic Bilbao, Valencia-Barcellona (diretta streaming su DAZN)
Motocross
- 16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Francia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)
- 17.20 MOTOCROSS (MXGP) – GP Francia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)
Boxe
- 17.00 BOXE – Riunione a Giza, main event: Usyk vs Verhoeven (diretta streaming su DAZN)
- 23.00 circa BOXE – Mondiale WBC pesi massimi: Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven (diretta streaming su DAZN)
Wheelchair basket
- 17.00 WHEELCHAIR BASKET (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Santo Stefano Kos Group-Briantea84 Cantù (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
Volley
- 17.00 VOLLEY FEMMINILE (amichevole) – Serbia-Polonia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
- 21.00 VOLLEY FEMMINILE (amichevole) – Italia-Turchia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)
Formula 1 e Formula 2
- 18.00 F1 – GP Canada, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
- 20.10 F2 – GP Canada, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)
- 22.00 F1 – GP Canada, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
Baseball
- 19.35 BASEBALL (MLB) – New York Yankees-Tampa Bay Rays (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
Basket
- 20.00 BASKET (Serie A, gara-3 quarti di finale) – Trieste-Brescia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)
Pallamano
- 19.00 PALLAMANO (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Cassano Magnago-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)
SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 23 MAGGIO
Programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video.
- 00:30:03 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 00:40:38 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 00:50:40 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 01:17:42 Come una ruota che gira
- 02:07:12 Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 – Day 3
- 08:24:11 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 08:51:13 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 09:01:48 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 09:11:50 INSIDE – Fausto Desalu (Atletica)
- 09:28:52 INSIDE – Luigi Mazzone (Presidente FIS)
- 09:46:37 INSIDE – Milano Cortina – Massimo Stano (Atletica Leggera)
- 09:55:40 Old But Gold – Episodio 3
- 10:18:46 Old But Gold – Episodio 4
- 10:43:32 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 11:00:18 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 11:09:20 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
- 11:24:49 FATE – Le Origini del Successo – S2 – Episodio 1
- 11:49:44 FATE – Le Origini del Successo – S2 – Episodio 2
- 12:14:20 FATE – Le Origini del Successo – S2 – Episodio 3
- 12:32:17 Giro D’Italia – Stage 8 – Daily Highlights
- 12:41:46 Giro D’Italia – Stage 9 – Daily Highlights
- 12:50:29 Giro D’Italia – Stage 10 – Daily Highlights
- 12:59:14 Giro D’Italia – Stage 11 – Daily Highlights
- 13:07:46 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 7: Formia – Blockhaus
- 13:18:08 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 8: Chieti – Fermo
- 13:31:10 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 9: Cervia – Corno
- 13:40:53 1° Prova – Ginnastica Artistica Serie A1 – 2026
- 18:54:00 Cinque Cerchi – Milano Cortina 2026 – Franzoni – Tabanelli – Wierer – Giacomel
- 19:03:09 Sport is My Life – Arrampicata – Ep 7
- 19:29:51 All Around
- 19:51:02 Titolo Internazionle IBF Superleggeri 2025 – Charly Metonyekpon Vs Jose Rivas
- 22:57:36 INSIDE – Milano Cortina – Luciano Rossi (Presidente FITAV)
- 23:05:21 INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà (Pugilato)
- 23:31:14 INSIDE – Cordiano Dagnoni (Presidente FCI)
- 23:53:45 INSIDE – Milano Cortina – Massimo Stano (Atletica Leggera)