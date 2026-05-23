Roland Garros, gli italiani scaldano i motori: da Sinner a Paolini, il calendario del primo turno

Il Roland Garros 2026 è pronto a partire e l’Italia si presenta con diversi protagonisti al via. Il primo turno sarà distribuito tra domenica 24 e martedì 26 maggio, con una pattuglia azzurra numerosa sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. L’attesa principale è naturalmente per Jannik Sinner, numero 1 del seeding, che debutterò martedì contro il francese Clement Tabur.

Domenica e lunedì: subito Bronzetti, Sonego, Berrettini e il derby Cobolli-Pellegrino

La prima giornata vedrà in campo Lucia Bronzetti, chiamata a una sfida complicata contro Marie Bouzkova. Sempre domenica toccherà anche a Federico Cinà contro Reilly Opelka, Mattia Bellucci contro Quentin Halys e Lorenzo Sonego contro Pierre-Hugues Herbert.

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Lunedì, invece, spazio a Jasmine Paolini, che troverà subito un’avversaria molto insidiosa come Dayana Yastremeska. Nella stessa giornata ci sarà anche il derby italiano tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrini, oltre al debutto di Matteo Berrettini contro Marton Fucsovics.

Martedì tocca a Sinner: in campo anche Darderi, Arnaldi e Cocciaretto

Martedì sarà il giorno più atteso per il tennis italiano: Sinner farà il suo esordio contro Tabur, con l’obiettivo di iniziare senza intoppi la corsa allo Slam parigino. In campo anche Luciano Darderi, opposto all’austriaco Sebastian Ofneer, e Matteo Arnaldi, che avrà un primo turno tutt’altro che semplice contro Tallon Griekspoor.

Nel tabellone femminile toccherà invece a Elisabetta Cocciaretto contro la qualificata Alina Korneeva. Il torneo non avrà diretta tv, ma sarà visibile in streaming su Discovery +, HBO Max e DAZN.