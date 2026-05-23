Il Barcellona fa spesa in Serie A e bussa a casa Juventus: porta spalancata – Sportface.it

Il Barcellona fa spesa in Serie A e bussa a casa Juventus: porta spalancata

Il Barcellona avrebbe rimesso gli occhi su un giocatore della Juventus e, stavolta, la porta bianconera non sarebbe chiusa come in passato. Non c’è ancora una trattativa definita, almeno per come viene raccontata, ma il passaggio dall’interesse al possibile affondo sembra meno teorico di qualche mese fa.

La situazione economica e sportiva della Juve pesa, eccome. Se dovesse sfumare la qualificazione alla prossima Champions League, certe valutazioni cambierebbero per forza, anche su calciatori considerati utili, giovani, spendibili dentro più sistemi di gioco. È il mercato, con poca poesia e molti conti.

Il nome sul tavolo

Il profilo è quello di Andrea Cambiaso. Secondo Sport Mediaset, il Barcellona sarebbe pronto a muoversi dopo un contatto esplorativo con gli agenti del giocatore, mentre la Juventus sarebbe disposta ad ascoltare offerte. Hansi Flick, fresco di rinnovo fino al 2028, apprezzerebbe il laterale per duttilità e intelligenza tattica.

La cifra, sempre secondo la stessa fonte, si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro, quindi più bassa rispetto ai circa 70 milioni chiesti in passato al Manchester City di Guardiola. Cambiaso ha un contratto fino al 2029 e un ingaggio vicino ai 2,5 milioni netti a stagione.

Perché la Juve può cedere Cambiaso

Cambiaso resta un giocatore prezioso, ma la stagione avrebbe lasciato qualche crepa: tre gol, cinque assist e diverse prestazioni altalenanti. Non abbastanza per scaricarlo, certo, ma forse abbastanza per rendere credibile una riflessione davanti a un’offerta pesante.

Il Barcellona, dal canto suo, guarda spesso alla Serie A quando cerca giocatori già formati tatticamente, ma ancora migliorabili. Cambiaso rientrerebbe bene in questa categoria.

Resta da capire se arriverà davvero l’offerta giusta. Per ora c’è un interesse forte, una Juve meno rigida rispetto al passato e un prezzo che dice molto: nessuno lo regala, ma nessuno sembra più considerarlo intoccabile.