Giro d’Italia, si accendono le Alpi: Aosta-Pila può scuotere la classifica

Il Giro d’Italia 2026 affronta oggi una delle tappe più attese: la Aosta-Pila, quattordicesima frazione della corsa rosa. Solo 133 chilometri, ma con ben 4209 metri di dislivello, numeri che raccontano già tutto. Dopo giornate di gestione, imboscate e tappe interlocutorie, ora la classifica generale può davvero cambiare volto.
Cinque salite e finale durissimo verso Pila
Il percorso non concede praticamente respiro. Si parte subito con la lunga ascesa di Saint-Barthélémy, salita di prima categoria da 15,8 chilometri al 6,5% medio con punte al 13%. Dopo discesa e falsopiano arriverà il GPM di Doues, seguito da Lin Noir, altro prima categoria, e da Vergogne.
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Nel finale, dopo il chilometro RedBull a Gressan, inizierà la salita conclusiva verso Pila: 16,5 chilometri al 7,1% con gli ultimi tratti attorno al 9% e punte fino all’11%. Qui non si potrà bluffare: chi avrà gambe, le mostrerà.
Vingegaard uomo da battere, Eulalio difende la rosa
Il grande favorito resta Jonas Vingegaard, fin qui dominante sugli arrivi in salita e intenzionato a completare il tris, magari prendendosi anche la Maglia Rosa. Afondo Eulalio proverà a difendere il primato, ma la tappa sembra disegnata per cerare distacchi importanti.
Attenzione anche a Felix Ball, indicato come principale rivale del danese in montagna, e a Thnymen Arensman. Curiosità per la coppia Hindley-Pellizari, chiamata a dare risposte sulle proprie condizioni. Partenza alle 12.55 con l’arrivo intorno alle 17.15; diretta su Rai Sport HD, Rai 2 e piattaforme streaming.