Italia-Repubblica Ceca 3-0 in VNL, Velasco: “Cresciamo vincendo”

Le azzurre aprono la seconda week di Volleyball Nations League con una vittoria netta a Pasig City. In campo anche Sarah Fahr, al ritorno in Nazionale, ed esordio ufficiale per Josephina Obossa.

L’Italia batte la Repubblica Ceca in VNL

L’Italvolley femminile comincia nel migliore dei modi la seconda week di Volleyball Nations League. Alla Phils Sport Arena di Pasig City, nelle Filippine, la squadra di Julio Velasco ha superato la Repubblica Ceca con un netto 3-0, imponendosi con i parziali di 25-18, 25-21, 25-22.

Un successo importante per le azzurre, che salgono a quota cinque vittorie nella classifica generale della VNL e consolidano il proprio percorso in vista delle Finals.

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Fahr torna in azzurro, Obossa debutta

La partita contro la Repubblica Ceca ha segnato anche due momenti significativi per il gruppo azzurro. Sarah Fahr è tornata in campo con la maglia della Nazionale dopo l’ultima presenza nella finale Mondiale contro la Turchia.

Da segnalare anche l’esordio assoluto in un match ufficiale per Josephina Obossa, schierata dall’inizio e subito apparsa a proprio agio nel sistema di gioco dell’Italia.

Velasco: “Risultato pieno, vale molto in ottica Finals”

Al termine della gara, il Ct Julio Velasco ha analizzato così la prestazione delle azzurre: “Cresciamo vincendo e questo non è affatto male – ha esordito nella sua analisi post gara il Ct azzurro Julio Velasco – stiamo facendo un po’ di cambi e questo non è semplice per le ragazze. Ma dobbiamo testare diverse soluzioni e quindi va benissimo faticare a volte. Però questo 3-0 ci va benissimo perché è un risultato pieno e soprattutto vale molto in ottica Finals. Ci confermiamo capaci di uscire dai momenti no: questa è una buona caratteristica che oramai abbiamo acquisito. Facciamo degli errori ma mentalmente stiamo dimostrando una tenuta mentale di cui sono molto contento”.

Domani la sfida alla Serbia

L’Italia tornerà in campo domani alle ore 14.00 italiane per affrontare la Serbia, in una partita che si annuncia impegnativa e utile per misurare continuità e crescita del gruppo.

Velasco ha presentato così il prossimo appuntamento: “Domani contro la Serbia sarà certamente una partita molto difficile. A loro mancano Boskovic e Ognjenovic, con quest’ultima che probabilmente rientrerà solo per l’Europeo, ma in generale sono qui nelle Filippine con il gruppo forte che sicuramente ci creerà delle difficoltà. Dovremo sicuramente migliorare rispetto ad oggi, soprattutto in ricezione dove in avvio abbiamo faticato e non poco. In generale però dobbiamo recuperare e sapere che quella di domani con la Serbia sarà una partita totalmente diversa. Non so se sarà una prova, ma sicuramente una partita che ci farà crescere”.

Le parole di Fahr e Obossa

Emozionata per il ritorno in Nazionale, Sarah Fahr ha dichiarato: “Sono molto contenta di essere tornata a giocare per la nazionale. È chiaramente un percorso che dobbiamo fare tutte assieme e che proverò a facilitare mettendo a disposizione di tutte la mia esperienza per aiutare chi sta facendo i primi passi in maglia azzurra”.

Tra queste c’è Josephina Obossa, felice per il debutto ufficiale con l’Italia: “Le sensazioni sono super positive, era il mio esordio in match ufficiali e sono felicissima e fiera di questa squadra perché oggi abbiamo ottenuto una vittoria importante”.