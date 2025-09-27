Gli azzurri campioni in carica dominano i polacchi e centrano la seconda finale consecutiva. Michieletto e Sani trascinano la squadra di De Giorgi, che domenica a mezzogiorno si giocherà il titolo contro la formazione guidata dall’ex ct Blengini.

L’Italia della pallavolo maschile non si ferma più. Gli azzurri hanno battuto la Polonia con un secco 3-0 (25-21; 25-22; 25-23) e hanno conquistato l’accesso alla sesta finale mondiale della loro storia, la seconda consecutiva. I campioni del mondo in carica difenderanno il titolo domani alle 12.30 contro la Bulgaria dell’ex ct Gianlorenzo Blengini.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il match con la Polonia, tutt’altro che semplice sulla carta, ha confermato la forza mentale del gruppo allenato da Ferdinando De Giorgi. Nel primo set l’avvio è stato complicato, con gli avversari subito avanti grazie a quattro punti consecutivi. La rimonta però non si è fatta attendere: pareggio a quota 14 e sorpasso decisivo nel finale, complici anche gli errori dai nove metri dei polacchi. A chiudere il parziale ci ha pensato Michieletto (21-25).

Il secondo set ha seguito lo stesso copione: Italia inizialmente sotto, poi recupero immediato e break decisivo nel cuore del parziale. Un ace di Bottolo ha segnato il +3 (17-14), prima della rimonta polacca fino al 20-20. Nei momenti caldi è entrato Sani che, con un servizio vincente, ha chiuso il conto sul 25-22.

Nel terzo set la Polonia è partita meglio (5-1) e ha mantenuto il vantaggio fino al 18-18. Da lì la rimonta azzurra, guidata dal muro di Anzani e dall’ace di Sani che ha portato l’Italia sul 21-19. A mettere la firma finale ci ha pensato ancora Michieletto, con l’attacco che ha consegnato agli azzurri la possibilità di giocarsi la quinta corona mondiale.

Le parole di Porro

“È stata una partita speciale, non ho parole. Questa nazionale è di nuovo in finale – ha commentato Luca Porro a Rai Sport – ora festeggiamo un po’, ma pensiamo subito a domani. Sappiamo che sarà una battaglia, il livello è altissimo e bisogna sempre dare tutto. Ogni giocatore che entra porta energia, ed è quello che fa la differenza”.

Domani, contro la Bulgaria, ci sarà in palio il titolo iridato. L’Italia va a caccia di una nuova impresa per scrivere un’altra pagina della sua storia.