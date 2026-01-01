Anche Spalletti scarica Koopmeiners: via subito dalla Juve

Teun Koopmeiners continua a deludere, anche Spalletti sembra aver perso le speranze e sembra sempre più vicino a scaricarlo

L’olandese, cresciuto nel vivaio del AZ Alkmaar, è arrivato in Italia, all’Atalanta, nel 2021 per 14 milioni di euro. Un acquisto formidabile, perché il classe 1998 si è reso protagonista di annate sensazionali con la maglia della Dea sotto la guida di Gian Piero Gasperini. In tre anni a Bergamo il trequartista ha messo a segno 29 gol e 15 assist, numeri importanti che lo hanno messo in vetrina come uno dei centrocampisti più importanti d’Europa, appetibile per molti club.

Nell’estate 2024 una Juventus in rivoluzione con Thiago Motta allenatore e Cristiano Giuntoli DS decide di puntare forte sul calciatore. La trattativa con l’Atalanta è però estenuante, con lo stesso calciatore che si mette di traverso, non presentandosi agli allenamenti e esibendo un certificato medico come giustificazione, per spingere alla cessione.

Il trasferimento alla fine avviene per 58 milioni di euro, cifra molto alta, e per il centrocampista olandese l’arrivo a Torino si carica di enormi responsabilità. La pressione è tanta e già dalle prime battute il classe 1998 non sembra in grado di reggerle: nella prima stagione, sotto la guida di Thiago Motta prima e di Igor Tudor poi, riesce a mettere a segno solamente 5 gol e 3 assist, senza mai riuscire ad ingranare definitivamente.

La nuova stagione si apre sempre con Tudor in panchina e i risultati non cambiano, ma l’addio del croato con il conseguente arrivo di Spalletti sembra poter cambiare le carte in tavola. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, le prestazioni sottotono e la poca grinta dimostrata, anche con il tecnico toscano, pone il futuro del giocatore fortemente in bilico alla Vecchia Signora.

Juve, addio vicino di Koompeiners: Spalletti lo scarica

Nella prima uscita contro la Cremonese il tecnico di Certaldo spiazza tutti, schierando Koompeiners braccetto della difesa a tre, molto lontano dalla porta, in un ruolo che il ragazzo aveva ricoperto solo ai tempi delle giovanili dell’AZ. Anche questa scelta non si rivela del tutto vincente e l’olandese si limita a prestazioni da sei, senza mai riuscire a lasciare il segno. In questo scenario si fa così strada l’ipotesi di un addio già dalla prossima sessione.

Adesso la pazienza del club sembra esaurita e per il trequartista il futuro appare sempre più lontano da Torino. Già a gennaio Comolli vorrebbe rinforzare il centrocampo di Spalletti, che per ora può contare solamente su Thuram, Locatelli e un ritrovato Miretti. La Juventus potrebbe così pensare di utilizzare il giocatore come possibile pedina di scambio in vista di gennaio.

Per questo motivo non è utopia pensare alla cessione del numero 8 per far spazio ad una centrocampista che si sposi meglio con le caratteristiche richieste dal tecnico e aiutarlo nel già ottimo percorso intrapreso dalla Vecchia Signora.