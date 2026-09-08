EuroVolley 2026 maschile su Sky e NOW: tutte le partite dell’Italia e il programma tv

Dal 9 al 26 settembre il grande volley continentale torna nella Casa dello Sport. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi debuttano giovedì 10 contro la Svezia, in diretta alle 21.05 su Sky Sport Arena.

Gli Europei maschili di volley 2026 arrivano su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 9 a sabato 26 settembre andrà in scena il CEV EuroVolley 2026 Men, con tutte le partite dell’Italia, una selezione dei migliori incontri della fase a gironi e l’intera fase a eliminazione diretta dagli ottavi fino alle finali.

Dopo il secondo posto conquistato dalla Nazionale femminile, toccherà agli azzurri di Ferdinando De Giorgi, chiamati al debutto giovedì 10 settembre alle 21.05 contro la Svezia, in diretta su Sky Sport Arena.

EuroVolley 2026, quattro Paesi per la fase a gironi

La prima fase della competizione si disputerà tra Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania, con incontri nelle sedi di Napoli, Modena, Sofia, Tampere e Cluj-Napoca.

Gli ottavi e i quarti di finale saranno invece ospitati tra Torino e Varna, mentre semifinali e finali andranno in scena a Milano.

Complessivamente saranno 24 le nazionali partecipanti. La fase a gironi si svolgerà dal 9 al 17 settembre e le prime quattro classificate di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Gli ottavi di finale sono in programma dal 19 al 21 settembre, i quarti il 22 e 23, mentre semifinali e finali si disputeranno il 25 e 26 settembre.

Italia nel girone A con Svezia, Grecia, Slovacchia, Cechia e Slovenia

L’Italia è inserita nel pool A insieme a Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

Gli azzurri inizieranno il proprio cammino giovedì 10 contro la Svezia, poi affronteranno la Grecia il 12 settembre, la Slovacchia il 13, la Cechia il 15 e la Slovenia il 17.

Tutti gli incontri della Nazionale saranno trasmessi su Sky Sport e in streaming su NOW.

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La squadra Sky Sport per gli Europei

La copertura sarà accompagnata da studi pre e post partita dedicati all’Italia. Su Sky Sport Arena Federica Lodi condurrà gli approfondimenti insieme a Rachele Sangiuliano e Roberto Prini.

Alessandro Acton seguirà quotidianamente la Nazionale con collegamenti, interviste e servizi dal ritiro azzurro.

Le partite dell’Italia saranno raccontate da Stefano Locatelli in telecronaca e Andrea Zorzi al commento tecnico. A completare la squadra editoriale ci saranno i telecronisti Rudy Palermo, Giovanni Cristiano e Maurizio Trezzi e il commentatore tecnico Fabio Vullo.

La campagna Sky con Giannelli, Sbertoli, Balaso e Michieletto

Alla competizione è dedicata anche una nuova campagna realizzata dalla Sky Creative Agency in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo.

Protagonisti dello spot sono Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Fabio Balaso e Alessandro Michieletto, con il messaggio “Siamo l’Italia del volley!”.

EuroVolley 2026 maschile, il programma su Sky e NOW

Mercoledì 9 settembre

18.00 – Bulgaria-Macedonia, Sky Sport Arena.

Giovedì 10 settembre

15.00 – Polonia-Portogallo, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

20.30 – Studio EuroVolley, Sky Sport Arena.

21.05 – Italia-Svezia, Sky Sport Arena.

23.00 – Studio EuroVolley.

Venerdì 11 settembre

16.00 – Olanda-Belgio, Sky Sport Arena.

21.00 – Slovacchia-Slovenia, Sky Sport Arena.

Sabato 12 settembre

16.00 – Francia-Turchia, Sky Sport Arena.

20.30 – Studio EuroVolley.

21.05 – Grecia-Italia, Sky Sport Arena.

23.00 – Studio EuroVolley.

Domenica 13 settembre

17.00 – Finlandia-Serbia, Sky Sport Arena.

20.30 – Studio EuroVolley.

21.05 – Italia-Slovacchia, Sky Sport Arena.

23.00 – Studio EuroVolley.

Lunedì 14 settembre

16.00 – Serbia-Olanda, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

19.00 – Romania-Turchia, Sky Sport Arena.

Martedì 15 settembre

18.00 – Polonia-Ucraina, Sky Sport Arena.

20.30 – Studio EuroVolley, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

21.05 – Italia-Cechia, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

23.00 – Studio EuroVolley.

Mercoledì 16 settembre

16.00 – Danimarca-Serbia, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

19.00 – Francia-Romania, Sky Sport Arena.

Giovedì 17 settembre

16.00 – Slovacchia-Grecia, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

20.30 – Studio EuroVolley.

21.05 – Italia-Slovenia, Sky Sport Arena.

23.00 – Studio EuroVolley.

Ottavi, quarti, semifinali e finali: tutti i match in diretta

Sabato 19 settembre

15.00 – 1° ottavo di finale, Sky Sport Arena.

18.00 – 2° ottavo di finale, Sky Sport Arena.

Domenica 20 settembre

17.00 – 3° ottavo di finale, Sky Sport Arena.

21.00 – 4° ottavo di finale, Sky Sport Arena.

Lunedì 21 settembre

17.00 – 5° ottavo di finale, Sky Sport Arena.

21.00 – 6° ottavo di finale, Sky Sport Arena.

Martedì 22 settembre

15.00 – 1° quarto di finale, Sky Sport Arena.

18.00 – 2° quarto di finale, Sky Sport Arena.

Mercoledì 23 settembre

17.00 – 3° quarto di finale, Sky Sport Arena.

21.00 – 4° quarto di finale, Sky Sport Arena.

Venerdì 25 settembre

16.45 – Studio EuroVolley.

17.00 – 1ª semifinale, Sky Sport Arena.

19.00 – Studio EuroVolley.

20.45 – Studio EuroVolley.

21.00 – 2ª semifinale, Sky Sport Arena.

23.00 – Studio EuroVolley.

Sabato 26 settembre

17.00 – Finale 3°/4° posto, Sky Sport Arena.

20.45 – Studio EuroVolley.

21.00 – Finale 1°/2° posto, Sky Sport Arena.

23.00 – Studio EuroVolley.

EuroVolley anche su Sky Sport 24 e sui canali digitali

Durante tutta la manifestazione saranno disponibili aggiornamenti nelle diverse edizioni di Sky Sport 24, oltre che su SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport e NOW.

Dal debutto contro la Svezia fino all’eventuale corsa alle medaglie, Sky seguirà quindi integralmente il percorso dell’Italia nel nuovo appuntamento continentale.