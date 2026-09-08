Juventus, tegola Locatelli: operazione al menisco e rientro previsto nel 2027

Il centrocampista bianconero si è infortunato al ginocchio destro durante l’1-1 contro il Milan. Dopo gli esami è stata scelta la soluzione chirurgica: intervento a Lione nelle prossime ore.

Brutta notizia per la Juventus: Manuel Locatelli dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al menisco. Il centrocampista bianconero ha riportato il problema al ginocchio destro durante la partita contro il Milan, terminata 1-1 all’Allianz Stadium.

Dopo i primi accertamenti effettuati nella giornata di ieri, il club e il giocatore hanno deciso di procedere con l’operazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’intervento sarà eseguito a Lione nelle prossime ore.

Locatelli aveva accusato dolore già contro il Milan

Il problema si era manifestato durante la sfida con i rossoneri, quando Locatelli aveva avvertito un fastidio nella parte esterna del ginocchio destro.

Al termine della gara il centrocampista aveva provato a ridimensionare la situazione: “Ho un fastidio, ma non è niente”. Gli esami successivi hanno però evidenziato un problema più serio, rendendo necessario l’intervento.

Juventus, stop lungo per Locatelli

L’infortunio costringerà Locatelli a uno stop di diversi mesi. I tempi indicati al momento fanno prevedere un possibile rientro all’inizio del 2027.

Per la Juventus si tratta quindi di un’assenza pesante in mezzo al campo, con il centrocampista destinato a saltare una parte consistente della prima metà della stagione.

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L’intervento nelle prossime ore

La priorità sarà ora l’operazione e il successivo percorso riabilitativo. Solo dopo l’intervento sarà possibile avere un quadro più preciso sui tempi effettivi di recupero e sulle tappe che accompagneranno Locatelli verso il ritorno in campo.