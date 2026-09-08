Formula 1, Ferrari valuta la power unit di Leclerc: rischio penalità a Madrid

Dopo l’incidente di Monza, a Maranello sono in corso verifiche sul motore montato sulla SF-26 del monegasco. Se fosse necessaria una nuova unità, Leclerc potrebbe essere costretto a scontare una penalità in griglia nel GP di Spagna.
L’incidente di Charles Leclerc nel Gran Premio d’Italia potrebbe avere conseguenze anche sul prossimo appuntamento della Formula 1 a Madrid. Il violento impatto della Ferrari SF-26 contro le barriere a Monza avrebbe infatti provocato danni alla nuova power unit introdotta proprio nel weekend italiano.
A Maranello sono quindi in corso le verifiche per stabilire se il propulsore possa essere nuovamente utilizzato nel Gran Premio di Spagna, in programma dall’11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid.
Leclerc, verifiche sulla power unit dopo Monza
Leclerc è finito contro le barriere all’esterno della Alboreto nel corso del secondo giro del GP d’Italia, terminando anzitempo la propria gara.
L’impatto avrebbe interessato anche la power unit Ferrari, che era stata introdotta per la prima volta proprio a Monza.
Secondo quanto riportato da AutoRacer, la Ferrari dovrebbe prendere una decisione definitiva tra la serata odierna e mercoledì mattina, dopo aver completato le analisi sull’integrità delle componenti.
Ferrari davanti a due possibili scenari
La Scuderia dovrà stabilire se continuare a utilizzare le unità già presenti nel pool di Leclerc oppure procedere alla sostituzione del propulsore danneggiato.
Nel secondo caso, sulla SF-26 del monegasco verrebbe montata una nuova power unit con la stessa specifica ADUO 2 utilizzata a Monza.
Una scelta che comporterebbe però una penalità sulla griglia di partenza del Gran Premio di Spagna.
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Una penalità pesante sul nuovo circuito di Madrid
L’eventuale arretramento rappresenterebbe un ostacolo significativo per Leclerc su un tracciato completamente nuovo per la Formula 1.
Il Madring presenta infatti numerose incognite e partire dal centro o dal fondo dello schieramento renderebbe più complicata la corsa del ferrarista verso un risultato importante.
Monza complica anche il Mondiale Ferrari
Il ritiro nel GP d’Italia ha inoltre allontanato ulteriormente Leclerc dalla corsa al Mondiale piloti e reso più difficile il tentativo della Ferrari di recuperare terreno sulla Mercedes nella classifica costruttori.
Con la stagione ormai entrata nella fase decisiva, l’attenzione della squadra è quindi concentrata anche sulle condizioni della power unit e sulla possibilità di evitare una nuova penalizzazione già nel prossimo weekend.