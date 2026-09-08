Ultimate Championship 2026, otto azzurri a Budapest: Tamberi, Jacobs e Iapichino tra le stelle

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre la prima edizione del nuovo evento internazionale di World Athletics. Italia con otto atleti nelle gare individuali e la 4×400 mista. Montepremi complessivo da 10 milioni di dollari.
L’Italia si prepara agli Ultimate Championship 2026, la nuova manifestazione internazionale di World Athletics in programma a Budapest da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Pubblicata l’entry list ufficiale, con otto azzurri iscritti alle prove individuali e una formazione anche nella staffetta 4×400 mista.
Tra i nomi più attesi ci sono Gianmarco Tamberi, ammesso al salto in alto attraverso una wild card, Marcell Jacobs nei 100 metri e Larissa Iapichino nel salto in lungo.
Ultimate Championship, gli otto azzurri nelle gare individuali
Al maschile saranno tre gli italiani presenti nelle prove individuali. Gianmarco Tamberi sarà impegnato nel salto in alto, mentre Marcell Jacobs figura tra gli iscritti dei 100 metri. Per il velocista resta da verificare la condizione fisica dopo l’infortunio riportato a Birmingham.
Negli 800 metri sarà invece al via Francesco Pernici.
Più numerosa la rappresentanza femminile, con Zaynab Dosso nei 100 metri, Eloisa Coiro negli 800, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Larissa Iapichino nel salto in lungo e Dariya Derkach nel salto triplo.
Italia presente anche nella 4×400 mista
Gli azzurri saranno protagonisti anche nella staffetta 4×400 mista, qualificata grazie al quinto posto ottenuto alle World Relays di Gaborone dello scorso maggio.
Tra gli uomini sono stati convocati Lorenzo Benati, Edoardo Scotti e Luca Sito. Il gruppo femminile comprende invece Alessandra Bonora, Alice Mangione, Anna Polinari ed Eloisa Coiro.
Coiro potrebbe quindi affrontare a Budapest un doppio impegno, tra la gara individuale degli 800 metri e la staffetta.
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Un’entry list ricca di stelle mondiali
La prima edizione degli Ultimate Championship si presenta con un campo partenti di altissimo livello. L’assenza di limiti legati al contingente delle singole nazioni consentirà, ad esempio, di vedere cinque sprinter giamaicane nei 100 metri o sei atleti etiopi nei 5000.
Tra le stelle annunciate figurano Mondo Duplantis, Gabby Thomas, Audrey Werro, Letsile Tebogo, Femke Bol, Keely Hodgkinson, Alison Dos Santos, Oblique Seville, Rai Benjamin, Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred, Masai Russell e Yaroslava Mahuchikh.
Montepremi da 10 milioni di dollari
A rendere ancora più prestigioso l’appuntamento è anche il montepremi complessivo di 10 milioni di dollari.
I vincitori delle singole gare individuali riceveranno un premio di 150.000 dollari, elemento che contribuisce a rendere particolarmente competitivo il livello della manifestazione.
Da venerdì 11 settembre Budapest diventerà quindi il centro dell’atletica internazionale per una tre giorni che riunirà campioni olimpici, mondiali ed europei, con l’Italia presente sia nelle gare individuali sia nella 4×400 mista.