America’s Cup a Napoli, svelato l’AC40 di American Racing Challenger: primi allenamenti attesi nel Golfo

Scafo bianco e rosso per il team statunitense che parteciperà alle regate preliminari dal 24 al 27 settembre. Oggi in acqua francesi e svizzeri, da domani attesi i neozelandesi. Luna Rossa dovrebbe arrivare a Nisida tra una settimana.

Scafo bianco e rosso, vele spiegate e il Golfo di Napoli sullo sfondo. Sono state diffuse le prime immagini dell’AC40 di American Racing Challenger, il team statunitense che prenderà parte alle regate preliminari dell’America’s Cup in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre.

Le immagini, le prime dalla formalizzazione dell’iscrizione del team all’evento, sono state svelate da Sport e Salute, soggetto attuatore della manifestazione incaricato dal Governo italiano.

American Racing Challenger verso i primi test in mare

Ora cresce l’attesa per vedere l’imbarcazione statunitense in azione nel Golfo. I primi allenamenti in mare del team potrebbero iniziare già giovedì 10 settembre.

L’AC40 di American Racing Challenger entrerà così progressivamente nel programma di preparazione alle regate preliminari di fine mese, uno degli appuntamenti di avvicinamento all’America’s Cup 2027.

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Oggi in acqua francesi e svizzeri

Intanto il Golfo di Napoli comincia già ad animarsi. Secondo quanto comunicato da Sport e Salute, oggi, martedì 8 settembre, sono attesi in regata i francesi di La Roche-Posay Racing Team e gli svizzeri di Alinghi.

Da mercoledì 9 settembre potrebbe invece essere il turno dei neozelandesi di New Zealand.

Attesa anche per GB1 e Luna Rossa

Nel quadro degli arrivi e delle attività preparatorie restano attesi anche GB1 e soprattutto Luna Rossa.

Per il team italiano è previsto il trasferimento verso Nisida da Calata Marinella tra circa una settimana, quando il dispositivo preparatorio entrerà ulteriormente nel vivo in vista delle prove di fine settembre.

Napoli si prepara alle regate dal 24 al 27 settembre

Le regate preliminari saranno disputate a Napoli dal 24 al 27 settembre e rappresenteranno uno dei primi grandi appuntamenti del percorso verso l’America’s Cup 2027.

Con le prime barche già attese in acqua e gli altri team in progressivo arrivo, il Golfo comincia così a trasformarsi nel campo di allenamento e confronto delle imbarcazioni che si sfideranno a fine mese.