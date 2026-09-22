Europei volley, Italia-Finlandia vale la Final Four: azzurri a caccia del pass per Milano

Domani sera al PalaVela di Torino la squadra di Ferdinando De Giorgi sfida la Finlandia nei quarti di finale. Michieletto cresce di condizione, Pardo Mati è una delle sorprese del torneo.

Salutare Torino con in tasca un biglietto per Milano. È questo l’obiettivo dell’Italia di Ferdinando De Giorgi, attesa domani sera al PalaVela dal quarto di finale degli Europei contro la Finlandia.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento senza sconfitte nel torneo. Il primo posto conquistato nel girone ha consentito a Giannelli e compagni di evitare gli avversari più insidiosi nelle prime due gare a eliminazione diretta e ora l’accesso alla Final Four passa dalla sfida contro la formazione nordica.

Italia-Finlandia, in palio la Final Four di Milano

La Finlandia arriva ai quarti dopo una lunga battaglia al quinto set contro la Grecia. Sulla carta l’impegno appare alla portata dell’Italia, chiamata però a evitare cali di tensione e a partire con maggiore continuità rispetto a quanto accaduto nell’ottavo contro la Danimarca.

In caso di qualificazione, il livello si alzerebbe ulteriormente. In semifinale gli azzurri troverebbero infatti la vincente tra la Francia campione olimpica e la sorprendente Romania, capace di battere proprio i transalpini nella fase a gironi.

Michieletto cresce, Pardo Mati si prende spazio

Tra le indicazioni positive emerse nelle ultime partite c’è il progressivo recupero di Alessandro Michieletto. Lo schiacciatore, reduce da un lungo infortunio, sta aumentando gradualmente il proprio minutaggio e contro la Danimarca ha giocato circa un set e mezzo.

Per De Giorgi rappresenta una soluzione importante in vista della fase decisiva del torneo. Michieletto, Mvp dell’ultimo Mondiale, può diventare una carta preziosa soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.

La grande novità dell’Europeo azzurro è invece Pardo Mati. Il centrale grossetano, appena ventenne, ha guadagnato spazio e fiducia grazie a prestazioni di alto livello. Contro la Slovacchia ha realizzato 22 punti, stabilendo un record in Nazionale per un giocatore del suo ruolo, accompagnando l’efficacia offensiva a un contributo importante a muro.

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Giannelli guida l’Italia, Romanò punto fermo

Tra le certezze continua a esserci Yuri Romanò, presenza costante nel percorso azzurro. Al centro della gestione della squadra resta invece il capitano Simone Giannelli, sempre più leader anche nei momenti di confronto durante la partita.

Il palleggiatore azzurro detta tempi e scelte offensive, confermandosi uno dei riferimenti tecnici del gruppo grazie alla qualità nella distribuzione e alla capacità di trovare soluzioni anche nelle situazioni più complicate.

La Finlandia dei fratelli Marttila ultimo ostacolo prima di Milano

Contro la Finlandia dei fratelli Marttila servirà soprattutto un approccio deciso fin dai primi scambi. L’obiettivo sarà evitare quei blackout iniziali che hanno rappresentato l’unico vero passaggio a vuoto nella gara contro la Danimarca.

Milano intanto si prepara alla fase finale, con la fan zone di piazza Duomo aperta ogni giorno dalle 10 alle 20. Il traguardo sportivo, però, passa prima dal PalaVela: l’Italia vuole conquistare il posto per il weekend al Forum di Assago e continuare la propria corsa europea.