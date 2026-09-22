Coppa Davis, oggi il sorteggio delle Finals: Italia testa di serie numero 1, quattro possibili rivali ai quarti

È il giorno del sorteggio delle Finali di Coppa Davis 2026. Oggi, Ale 12.00, in quel di Bologna, verrà definito il tabellone della fase finale in programma dal 24 al 29 novembre. L’Italia di Filippo Volandri, campione in carica e Paese ospitante, sarà la testa di serie numero 1 e partirà con l’obiettivo di conquistare il quarto titolo consecutivo.

Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud o Canada

Il ranking ITF aggiornato ha cristallizzato le fasce. In prima fascia ci sono Italia, Spagna, Germania e Cechia, mentre tra le non teste di serie figurano Austria, Canada, Gran Bretagna e Corea del Sud. Sarà quindi una di queste quattro la prima avversaria degli azzurri.

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L’Italia eviterà sicuramente Spagna, Germania e Cechia al primo turno. La Spagna, seconda testa di serie, sarà collocata nella parte bassa del tabellone e potrà incrociare gli azzurro solo in un’eventuale finale. Germania e Cechia rappresentano invece le possibili avversarie in semifinale, a seconda del sorteggio.

Volandri aspetta l’urna, poi inizieranno i calcoli

Il sorteggio servirà soprattutto a capire quanto potrà essere impegnativa la strada dell’Italia verso l’ennesima finale. Il Canada, con Felix Auger-Aliassime, e la Gran Bretagna possono offrire maggiore profondità, mentre Austria e Corea del Sud sulla carta sembrano incroci differenti ma comunque da non sottovalutare.

Molto dipenderò anche dalle convocazioni definitive, che arriveranno più avanti: resta da capire se Sinner sarà della partita e quali big risponderanno presenti nelle altre Nazioanli. Dalle 12.00, dunque, il cammino dell’Italia verso una nuova difesa dell’insalatiera avrà finalmente una forma precisa.