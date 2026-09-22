Mondiali di ciclismo, oggi l’Italia cerca il podio nella cronometro mista: Ganna e Longo Borghini guidano gli azzurri

Terza giornata di gare ai Mondiali di ciclismo 2026 di Montreal, con un programma interamente dedicato alle cronometro. Oggi si chiuderanno infatti tutte le prove contro il tempo prima dell’inizio delle gare in linea. L’Italia punta soprattutto sulla cronometro a squadre mista Elite, in programma alle 14.30 italiane, dove gli azzurri si presentano con una formazione di altissimo livello e concrete ambizioni di medaglia.

Ganna, Cattaneo e Sobrero con Longo Borghini, Guazzini e Trinca Colonel

La cronometro mista si svilupperà su 40,6 chilometri, divisi in due frazioni identiche da 20,3 km. Il percorso partirà da Avenue du Parc e terminerà sulla rampa di Parc Jeanne-Mance. Per l’Italia saranno in gara Flippo Ganna, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero tra gli uomini, mentre il terzetto femminile sarà composto da Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel.

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La concorrenza sarà però durissima: la Svizzera si presenza con specialisti come Marlen Reusser, Stefan Bisseggere e Stefan Kung, mentre Francia e Germania restano avversarie pericolose.

Nel pomeriggio spazio agli Junior

Alle 18.15 toccherà alla cronometro maschile Junior di 20,3 km, con Andrea Tarallo e Patrick Pezzo Rosola a rappresentare l’Italia. Tra i nomi più attesi figurano il belga Seff Van Kerckhove e il sudafricano Joshua Johnson.

Alle 21.15 chiuderà invece la prova femminile junior di 10,7 km: per l’Italia ci saranno Maria Acuti e Matilde Rossignoli, mentre la colombina Zara Sofia Lampresa viene indicata tra le principali favorite. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta su Rai Sport HD.