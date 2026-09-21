Coppa Davis, le possibili avversarie dell’Italia: incrocio con la Spagna solo in finale

Si avvicina l’appuntamento con la Coppa Davis e l’Italia vuole difendere il titolo: le possibile avversarie degli Azzurri per ranking

L’Italia si prepara a difendere il titolo di Coppa Davis in casa, con le Finals 2026 in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. Il sorteggio del tabellone, previsto per martedì 22 settembre alle ore 12.00 a Palazzo Pepoli, delineerà il cammino degli azzurri, che partiranno con un vantaggio significativo: in qualità di Paese ospitante e detentore del trofeo, l’Italia è la testa di serie numero 1 del ranking per Nazioni.

Questo seeding garantisce agli azzurri di evitare la Spagna, finalista perdente nel 2025 e testa di serie numero 2, fino a un’eventuale, affascinante finale. Il tabellone è infatti rigidamente diviso in due metà, con Italia e Spagna custodi rispettivamente della parte alta e bassa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tutte le possibili avversarie dell’Italia in Coppa Davis

Ma chi potrebbero incontrare gli uomini guidati in campo da Filippo Volandri? Il cammino inizierà ai quarti di finale contro una delle quattro nazionali non protette dal seeding: Austria, Canada, Gran Bretagna o Corea del Sud.

Superato questo primo scoglio, in semifinale l’Italia troverà una delle due squadre rimanenti tra le teste di serie numero 3 e 4, ovvero la Germania di Alexander Zverev o la Cechia.

Solo superando questo turno, gli azzurri potrebbero approdare all’atto conclusivo contro la Spagna, in un emozionante remake della finale dello scorso anno. Un percorso chiaro ma insidioso, che richiederà il massimo della concentrazione fin dal primo incontro. Bologna si appresta a vivere una settimana di grande tennis, con l’unico obiettivo di alzare nuovamente il trofeo davanti al proprio pubblico.