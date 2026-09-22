Europei di canoa slalom, Ivrea pronta allo spettacolo: tre giorni di gare e dodici titoli in palio

Ivrea si prepara ad accogliere gli Europei senior 2026 di canoa slalom, in programma da giovedì 24 e sabato 26 settembre. Saranno complessivamente dodici le specialità previste, equamente divise tra uomini e donne, con prove individuali e a squadre. La prima giornata sarà dedicata interamente ai titoli per team, mentre venerdì spazio alle specialità olimpiche del K1 e del C1. Sabato, invece, toccherà al kayak cross individuale e alle fasi finali della disciplina olimpica.

Giovedì i team, venerdì K1 e C1: programma subito intenso

Il programma scatterà giovedì 24 settembre alle 9.00 con le batterie di kayak e canadese, sia femminili sia maschili. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.25, verranno assegnate le medaglie delle prove a squadra di K1 e C1.

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Venerdì 25 settembre sarà invece la giornata delle specialità individuali più tradizionali: alle 9.00 seminali e finali del kayak, mentre dalle 14.30 toccherà alla canadese. Sarà uno dei momenti più attesi della rassegna, con gli specialisti europei chiamati a giocarsi il titolo su un percorso tecnico e selettivo come quello di Ivrea.

Sabato chiusura con il kayak cross: tv e streaming

L’ultima giornata, sabato 26 settembre, sarà dedicata al kayak cross. Alle 14.20 è in programma la prova individuale maschile e femminile, mentre dalle 17.20 scatteranno le fasi finali.

La copertura televisiva sarà affidata a Rai Sport HD, esclusi batterie e kayak cross. In streaming sarà possibile seguire la manifestazione su RaiPlay, su RaiPlay Sport 3 per il kayak cross e sul canale YouTube di Paddel Europe.