Ciclismo, il rammarico di Milesi: “Il mio obiettivo era l’oro”

Nicolas Milesi è andato a un passo dal vincere la cronometro Under 23 maschile ai Mondiali di ciclismo: dopo la gara, non ha nascosto un po’ di frustrazione

Nicolas Milesi festeggia la medaglia d’argento nella cronometro individuale Under 23 ai Mondiali di ciclismo su strada di Montreal, ma con un pizzico di sana ambizione. L’azzurro ha coperto i 31,3 chilometri del tracciato canadese in 37’33”17, arrendendosi per soli 7”01 al neerlandese Ryan Gal.

Al sito della Federazione, il ventiduenne classe 2004 ha espresso un legittimo rammarico per un titolo mondiale soltanto sfiorato: “Quando arrivi così vicino, sette secondi sono veramente pochi su una prova di questa durata. Un po’ di rammarico resta. Sono contento della mia prestazione e della medaglia d’argento, ma il mio obiettivo era l’oro”.

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La gara di Milesi e l’oro solo sfiorato nella cronometro Under 23

La gara di Milesi è stata un crescendo: terzo dopo il primo intermedio, ha scavalcato i rivali già al secondo rilevamento, difendendo poi con grinta la piazza d’onore fino al traguardo. Un risultato che conferma l’ottimo momento di forma del ciclista, attualmente nel team di sviluppo della Ineos.

“A marzo ho vinto una cronometro all’Olympia Tour, una gara di ottimo livello per la categoria”, ha ricordato, citando anche il settimo posto nella crono del Giro (su un percorso con salite poco adatto alle sue corde) e la vittoria alla Poggiana con un attacco da lontano.

“Tenevo molto a questo appuntamento mondiale”, ha concluso Milesi. È un argento che deve comunque essere soddisfacente, ma agrodolce, e che lascia intravedere la fame di vittoria di un campione pronto, già dal prossimo anno, a fare il grande salto tra i professionisti con piena fiducia.