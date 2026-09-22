Grand Prix di Parigi, Simone Alessio torna in gara: Italia presente anche con tre azzurri nel parataekwondo

Il grande taekwondo internazionale farà tappa a Parigi l’8 e 9 ottobre per il terzo appuntamento delle World Taekwondo Grand Prix Series 2026m dopo Roma e Muju. Al Palais des Sports Marcel Cerdan di Levallois-Perret saranno protagonisti i migliori atleti al mondo nelle otto categorie olimpiche, in una manifestazione già importante anche in chiave qualificazione ai Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia sarà presente sia nel taekwondo sia nel parataekwondo.

Simone Alessio torna dopo l’infortunio

Il nome più atteso è quello di Simone Alessio, unico azzurro convocato nel taekwondo olimpico. Il calabrese gareggerà nei +80 kg e tornerà sul tatami dopo il secondo posto conquistato a Roma a inizio giugno il forfait nella tappa di Muju, dovuto a un infortunio al menisco.

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Per Alessio sarà anche un ritorno speciale a Parigi, città dove nel 2024 conquistò il bronzo olimpico nei -80kg. Questa volta sarà impegnato nella categoria superiore, con l’obiettivo di ritrovare subito ritmo e continuità internazionale.

Tre azzurri nel parataekwondo, Bossolo cerca un altro podio

L’Italia sarà ben rappresentata anche nel parataekwondo con Antonino Bossolo nei -70kg, Suemi Ricci nei -52kg e Giulia Cassar nei -62kg. Bossolo arriva a Parigi forte dei due podi già ottenuti nelle tappe di Roma e Muju e proverà a confermarsi ancora una volta tra i protagonisti.

Il programma partirà giovedì 8 ottobre con il parataekwondo, mentre Simone Alessio sarà in gara venerdì 9 ottobre.