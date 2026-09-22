Sport in tv oggi martedì 22 settembre: Mondiali di ciclismo e Europei di volley, Sportface su Prime Video e Samsung TV

I Mondiali di ciclismo con la cronometro a squadre mista Elite e gli Europei di volley sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di martedì 22 settembre. La rassegna iridata delle due ruote propone anche le cronometro Junior maschile e femminile, mentre nel tennis spazio ai tornei WTA di Seul e Singapore, all’ATP di Chengdu e alle Finals di Billie Jean King Cup. In serata riflettori anche sulla Champions League femminile con Inter-Häcken e Juventus-Benfica e sulla Serie A di calcio a 5. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il ciclismo occupa una parte importante della giornata. Alle 11.57 scatta la prima tappa della CRO Race, mentre dalle 14.30 i Mondiali propongono la cronometro a squadre mista Elite. Alle 18.15 toccherà agli uomini Junior e alle 21.15 alle donne Junior.

Ricco anche il programma degli Europei di volley: Francia-Romania apre alle 15.00, mentre alle 18.00 si affrontano Polonia e Germania. Nel tennis, invece, la giornata comincia già alle 5.00 con i WTA di Seul e Singapore e prosegue con la BJK Cup e le qualificazioni dell’ATP di Chengdu, dove è impegnato Federico Cinà.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sport in tv oggi, martedì 22 settembre

05.00 – TENNIS (WTA Seul 2026) – Primo turno: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW.

05.00 – TENNIS (WTA Singapore 2026) – Primo turno: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW.

07.00 – TENNIS (ATP Chengdu 2026) – Primo turno delle qualificazioni: non è prevista copertura tv o streaming. Cinà-Uchida sarà il terzo match del programma iniziato alle ore 07.00 italiane.

11.00 – SNOOKER (Scottish Open 2026) – Qualificazioni: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

11.00 – TENNIS (Billie Jean King Cup Finals 2026) – Cechia-Gran Bretagna: diretta tv su SuperTennis HD; diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.

11.57 – CICLISMO – CRO Race 2026, prima tappa: diretta dalle ore 14.00 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.30 – CICLISMO (Mondiali 2026) – Cronometro a squadre mista Elite: diretta tv su Rai Sport HD e dalle ore 16.00 su Rai 2; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+ e HBO Max. Dalle 16.00 diretta anche su Eurosport 1 HD e DAZN.

15.00 – VOLLEY (Europei 2026) – Francia-Romania: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e DAZN 1; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

18.00 – VOLLEY (Europei 2026) – Polonia-Germania: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e DAZN 1; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

18.15 – CICLISMO (Mondiali 2026) – Cronometro uomini Junior: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

18.45 – CALCIO FEMMINILE (Champions League 2026-2027) – Inter-BK Häcken: diretta streaming su Disney+.

19.00 – CALCIO A 5 (Serie A 2026-2027) – Capurso-L84: diretta streaming su Futsal.TV.

19.00 – CALCIO A 5 (Serie A 2026-2027) – Catania-Active Network: diretta streaming su Futsal.TV.

20.30 – CALCIO A 5 (Serie A 2026-2027) – AS Roma-Defender Giovinazzo: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW e Futsal.TV.

20.30 – CALCIO A 5 (Serie A 2026-2027) – Avellino-Came Treviso: diretta streaming su Futsal.TV.

20.30 – CALCIO A 5 (Serie A 2026-2027) – Feldi Eboli-Sala Consilina: diretta streaming su Futsal.TV.

20.30 – CALCIO A 5 (Serie A 2026-2027) – Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal: diretta streaming su Futsal.TV.

20.45 – CALCIO A 5 (Serie A 2026-2027) – Vinumitaly Petrarca-Benevento: diretta streaming su Futsal.TV.

21.00 – CALCIO FEMMINILE (Champions League 2026-2027) – Juventus-Benfica: diretta streaming su Disney+.

21.15 – CICLISMO (Mondiali 2026) – Cronometro donne Junior: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 22 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale nel corso della giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.