Europei volley femminile 2026 su Sky e NOW: tutte le partite dell’Italia, programma e orari

Dal 21 agosto al 6 settembre diretta della rassegna continentale: tutte le gare delle azzurre di Julio Velasco, le migliori sfide dei gironi e l’intera fase a eliminazione diretta. Debutto venerdì alle 16 contro la Croazia.

Il grande volley internazionale torna protagonista su Sky e NOW. Da venerdì 21 agosto a domenica 6 settembre spazio ai Campionati Europei femminili 2026, con tutte le partite dell’Italia in diretta, una selezione delle migliori sfide della fase a gironi e l’intero programma dagli ottavi di finale fino alle finali.

Le azzurre di Julio Velasco debutteranno subito venerdì 21 agosto alle ore 16 contro la Croazia, con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Per ogni incontro della Nazionale saranno previsti anche studi pre e post-partita e collegamenti dalla sede del girone italiano.

Europei femminili 2026, 24 Nazionali in quattro Paesi

Saranno 24 le Nazionali impegnate nella corsa al titolo continentale. La fase a gironi sarà ospitata da quattro Paesi: Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia, con partite a Istanbul, Brno, Baku e Göteborg.

Le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale si disputeranno dal 30 agosto al 1° settembre, i quarti il 2 e 3 settembre, mentre semifinali e finali sono previste il 5 e 6 settembre a Istanbul.

Italia nel girone con Svezia, Francia, Slovacchia, Croazia e Montenegro

L’Italia è stata inserita nella Pool D insieme a Svezia, Francia, Slovacchia, Croazia e Montenegro. Tutti gli incontri delle azzurre nella prima fase saranno disputati allo Scandinavium di Göteborg.

Dopo l’esordio contro la Croazia, la squadra di Velasco tornerà in campo sabato 22 agosto contro il Montenegro e domenica 23 contro la Svezia. Le ultime due partite del girone saranno contro la Slovacchia, martedì 25, e la Francia, mercoledì 26 agosto.

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La squadra Sky per gli Europei di volley

Una copertura editoriale dedicata accompagnerà l’intero cammino della Nazionale. Per le gare dell’Italia saranno previsti studi pre e post-partita su Sky Sport Arena e Sky Sport 24.

Direttamente da Göteborg sarà presente l’inviata Federica Lodi, con collegamenti, interviste a Julio Velasco e alle protagoniste azzurre, approfondimenti dal ritiro e servizi dalla città svedese.

Le partite dell’Italia saranno raccontate da Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano. Dagli studi di Milano Alessandro Acton guiderà gli approfondimenti con il contributo tecnico di Francesca Piccinini, Alessia Gennari e Roberto Prini. Completano la squadra i telecronisti Maurizio Trezzi, Rudy Palermo e Giovanni Cristiano.

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Europei volley femminile 2026: la programmazione su Sky e NOW

Venerdì 21 agosto

Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 15.30 – Studio EuroVolley, anche su Sky Sport 24

Ore 16.00 – Croazia-Italia

Ore 17.45 – Studio EuroVolley, anche su Sky Sport 24

Ore 18.00 – Turchia-Lettonia

Sabato 22 agosto

Sky Sport Arena

Ore 14.30 – Studio EuroVolley, anche su Sky Sport 24

Ore 15.00 – Italia-Montenegro

Ore 17.00 – Studio EuroVolley, anche su Sky Sport 24

Ore 18.00 – Ungheria-Polonia

Domenica 23 agosto

Sky Sport Arena

Ore 15.00 – Francia-Croazia

Ore 17.30 – Studio EuroVolley

Ore 18.00 – Svezia-Italia

Lunedì 24 agosto

Sky Sport Arena

Ore 15.00 – Polonia-Lettonia

Ore 18.00 – Turchia-Ungheria

Martedì 25 agosto

Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Ore 15.45 – Studio EuroVolley

Ore 16.00 – Italia-Slovacchia

Ore 18.00 – Studio EuroVolley

Ore 18.30 – Olanda-Spagna

Mercoledì 26 agosto

Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Ore 15.45 – Studio EuroVolley

Ore 16.00 – Francia-Italia

Ore 18.00 – Studio EuroVolley

Ore 18.30 – Germania-Turchia

Giovedì 27 agosto

Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Ore 13.30 – Olanda-Belgio

Ore 16.00 – Ucraina-Serbia

Venerdì 28 agosto

Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Ore 16.00 – Ucraina-Serbia

Ore 18.00 – Turchia-Polonia

Ottavi di finale

Domenica 30 agosto – Sky Sport Arena

Ore 17.00 – 1° ottavo di finale

Ore 20.00 – 2° ottavo di finale

Lunedì 31 agosto – Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 15.00 – 3° ottavo di finale

Ore 18.00 – 4° ottavo di finale

Martedì 1° settembre – Sky Sport Arena

Ore 15.00 – 5° ottavo di finale

Ore 18.00 – 6° ottavo di finale

Quarti di finale

Mercoledì 2 settembre – Sky Sport Arena

Ore 17.00 – 1° quarto di finale

Ore 20.00 – 2° quarto di finale

Giovedì 3 settembre – Sky Sport Arena

Ore 15.00 – 3° quarto di finale

Ore 18.00 – 4° quarto di finale

Semifinali e finali

Sabato 5 settembre – Sky Sport Arena

Ore 15.00 – 1ª semifinale

Ore 18.00 – 2ª semifinale

Domenica 6 settembre – Sky Sport Arena

Ore 15.00 – Finale 3°/4° posto

Ore 18.00 – Finale 1°/2° posto

Le azzurre protagoniste anche della nuova campagna Sky

La Nazionale italiana è inoltre al centro della nuova campagna di Sky Sport dedicata agli Europei, realizzata dalla Sky Creative Agency in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo.

Protagoniste dello spot alcune delle giocatrici più rappresentative delle azzurre: Paola Egonu, Alessia Orro, Ekaterina Antropova e Anna Danesi, unite dal messaggio “Siamo l’Italia del volley!”.

Durante tutta la manifestazione aggiornamenti, approfondimenti e contenuti saranno disponibili anche su Sky Sport 24, SkySport.it, App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport e NOW.