Masters 1000 Shanghai, sorteggiato il tabellone: Musetti rischia Djokovic, Cobolli sulla strada di Zverev

Cinque italiani al via nel torneo in programma dal 7 al 18 ottobre. Berrettini debutta contro Kovacevic, Darderi attende Tsitsipas o un qualificato e Arnaldi parte dal primo turno. Per Alcaraz possibile quarto contro Medvedev.

Cinque italiani al via nel Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre, con il tabellone principale che ha definito il percorso dei protagonisti. Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi beneficeranno di un bye al primo turno, mentre Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi saranno impegnati fin dall’esordio. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Per Flavio Cobolli, testa di serie numero 6, il debutto al secondo turno sarà contro il francese Adrian Mannarino o un qualificato. L’azzurro è stato inserito nella parte alta del tabellone, dove potrebbe affrontare Alex De Minaur negli ottavi di finale e Alexander Zverev, numero 1 del seeding, nei quarti. Il tedesco esordirà contro Wu o un qualificato.

Nella stessa zona del tabellone figura anche Matteo Berrettini, atteso al primo turno dallo statunitense Aleksandar Kovacevic. In caso di successo, il romano incontrerà la testa di serie numero 16, Brandon Nakashima, mentre agli ottavi potrebbe incrociare proprio Zverev.

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Musetti torna in campo: possibile terzo turno contro Djokovic

A Shanghai è previsto anche il rientro di Lorenzo Musetti, reduce dall’assenza all’ATP 500 di Tokyo a causa di una frattura all’anulare della mano destra. Il carrarino, testa di serie numero 24, entrerà in gioco al secondo turno contro Zhou o un qualificato.

Il sorteggio potrebbe riservargli una sfida di particolare interesse già al terzo turno contro Novak Djokovic. I due si ritroverebbero dopo il confronto agli Australian Open di quest’anno, terminato con la vittoria del serbo in seguito al ritiro per infortunio dell’italiano, che conduceva per due set a zero.

Darderi e Arnaldi nella parte bassa, Alcaraz attende Cerundolo

Nella parte bassa del tabellone spazio agli altri due italiani. Luciano Darderi, testa di serie numero 18, debutterà direttamente al secondo turno contro Stefanos Tsitsipas o un qualificato. Per lui si profila un possibile ottavo di finale contro Daniil Medvedev.

Matteo Arnaldi, invece, dovrà partire dal primo turno, nel quale affronterà un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Nel suo percorso potrebbe trovare Taylor Fritz.

Tra i principali protagonisti del torneo figura anche Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo e seconda testa di serie. Lo spagnolo esordirà al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo o un qualificato, con un potenziale incrocio nei quarti di finale proprio contro Medvedev.

Masters 1000 Shanghai, il primo turno degli italiani

[6] Flavio Cobolli: bye (al 2° turno contro Mannarino o un qualificato).

bye (al 2° turno contro Mannarino o un qualificato). [24] Lorenzo Musetti: bye (al 2° turno contro Zhou o un qualificato).

bye (al 2° turno contro Zhou o un qualificato). Matteo Berrettini: contro Aleksandar Kovacevic (USA).

contro Aleksandar Kovacevic (USA). [18] Luciano Darderi: bye (al 2° turno contro Tsitsipas o un qualificato).

bye (al 2° turno contro Tsitsipas o un qualificato). Matteo Arnaldi: contro un qualificato.

Masters 1000 Shanghai, i potenziali quarti di finale

[1] Alexander Zverev (GER) – [6] Flavio Cobolli (ITA)

[3] Ben Shelton (USA) – [7] Frances Tiafoe (USA)

[8] Arthur Fils (FRA) – [4] Felix Auger-Aliassime (CAN)

[5] Daniil Medvedev – [2] Carlos Alcaraz (ESP)

Il Masters 1000 di Shanghai sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre.