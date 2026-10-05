Judo, Scutto alza il tiro: “Non ero al massimo, voglio tornare a vincere l’oro”

Assunta Scutto ha vinto un grande argento nella giornata di ieri, ma ora alza l’asticella degli obiettivi: vuole battere Koga e vincere l’oro

L’Italia trova subito il podio ai Mondiali di judo 2026 di Baku. Assunta Scutto conquista l’argento nei -48 kg, confermando la propria presenza ai vertici per la quinta edizione consecutiva dei Campionati del Mondo senior. Un risultato di enorme valore per la 24enne napoletana, alla luce delle difficoltà fisiche affrontate negli ultimi mesi e di una preparazione condizionata da piccoli infortuni.

La campionessa in carica si ferma in finale contro la giapponese Wakana Koga, che conquista il primo titolo iridato. L’azzurra resta in partita per un minuto e 41 secondi, prima di essere sorpresa da una combinazione, trasformata nell’ippon decisivo. Un epilogo che conferma le attuali difficoltà di Scutto contro le judoka giapponesi, contro le quali non ha ancora trovato una vittoria a livello senior.

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Scutto non si ferma: dalla soddisfazione per l’argento alla ricerca dell’oro

Tuttavia, il secondo posto assume un peso particolare. “È sempre un orgoglio salire sul podio mondiale, soprattutto per la quinta volta di seguito“, ha dichiarato Scutto. “Non ero al 100% della forma e non sono riuscita a fare randori questa settimana. Per come è arrivato, questo argento vale quanto un oro“.

Resta il rammarico, ma anche la chiara consapevolezza del prossimo margine di crescita. “Lo stile giapponese è un mio gap su cui continuerò a lavorare. Koga era preparata, ma ora mi allenerò per trovare la contromossa. Questo è già un impegno per l’anno prossimo per migliorarmi e tornare a vincere l’oro mondiale“.