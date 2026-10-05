Curling, challenge maschile per gli Europei: Mosaner non sbaglia, male Retornaz

L’Italia maschile è attesa da importanti sfide in vista degli Europei: Retornaz sconfitto due volte, mentre Mosaner vince

A Cembra Lisignano, in provincia di Trento, è iniziato lo storico challenge maschile per decidere la rappresentanza italiana agli Europei di curling 2026 di Ostrava.

Per la prima volta nella storia del movimento azzurro, si adotta un sistema di selezione interna, con tre squadre in lizza per il prezioso pass continentale. Il Team Spiller, composto da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller, ha dominato la fase a girone unico, firmando un en-plein assolutamente impressionante.

I ragazzi hanno sconfitto nettamente il Team Zisa per 3-2 e 6-2, per poi infliggere due pesanti e inequivocabili stoppi anche al Team Retornaz, guidato dall’ex skip della Nazionale Joël Retornaz, con i netti punteggi di 7-2 e 6-3.

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Nonostante le due sconfitte dirette, la formazione di Retornaz, affiancata dai fratelli Stefano e Andrea Gilli e da Alberto Pimpini, ha comunque battuto il Team Zisa per 9-2 e 6-2, garantendosi l’accesso alla finalissima.

Team Retornaz in difficoltà, ma ha ancora una chance

Ora la sfida si sposta sul duello diretto: Team Spiller e Team Retornaz si contenderanno il biglietto per la Cechia in una finale al meglio delle cinque partite, in programma tra il 5 e il 7 ottobre.

Un format innovativo che promette grande spettacolo sul ghiaccio, mentre dal 6 ottobre partirà anche il challenge femminile con le squadre di Lacedelli, Constantini e Mariani pronte a dare battaglia per l’oro continentale e per un posto da protagoniste. Una prima volta storica e avvincente per il movimento italiano.