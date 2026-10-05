Japan Open, Bolelli e Vavassori eliminati in semifinale: sconfitta in due set

Bolelli e Vavassori non riescono ad andare oltre la semifinale al Japan Open: gli Azzurri sono stati eliminati in due set da Krajicek e Mektic

Si interrompe in semifinale la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Japan Open. La coppia italiana, testa di serie numero uno, cede il passo ad Austin Krajicek e Nikola Mektic al termine di una sfida decisa nei dettagli.

In un’ora e 55 minuti, il punteggio finale è stato di 7-5, 7-6 con tiebreak a uno in favore dello statunitense e del croato, capaci di capitalizzare meglio i momenti chiave.

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L’equilibrio ha caratterizzato gran parte della partita. Nel primo set, i turni di servizio hanno dettato il ritmo e nessuna delle due formazioni è riuscita a creare le condizioni per il break. Bolelli e Vavassori hanno provato a prendere l’iniziativa, ma gli avversari hanno risposto con grande solidità.

Si ferma alla semifinale la corsa di Bolelli e Vavassori

La svolta è arrivata quando il parziale sembrava ormai indirizzato verso il tiebreak. Sul 5-5, infatti, Krajicek e Mektic hanno alzato il livello, riuscendo a strappare il servizio agli azzurri e chiudendo il primo set sul 7-5.

La reazione italiana nel secondo parziale è stata immediata, mantenendo l’equilibrio fino al tiebreak. Lì, però, la coppia avversaria ha fatto la differenza, aggredendo il gioco di risposta e conquistando un mini-break decisivo.

Gli azzurri non hanno trovato una reazione efficace, perdendo terreno fino al definitivo 7-1 nel tiebreak, lasciando il rammarico di una semifinale sfuggita per un soffio.