Sport in tv oggi lunedì 5 ottobre: Mondiali di judo e Italia-India nell’hockey pista, Sportface su Prime Video e Samsung TV

I Mondiali di judo e la sfida tra Italia e India ai Mondiali femminili di hockey su pista sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di lunedì 5 ottobre. Grande spazio anche al ciclismo con la Coppa Bernocchi e al tennis con le semifinali dei tornei ATP di Pechino e Tokyo. In serata riflettori sulle Nazionali di calcio, con Italia-Polonia nelle qualificazioni agli Europei Under 21 e Italia-Turchia in Nations League. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il judo apre la giornata alle 8.00 con le eliminatorie della seconda giornata dei Mondiali, prima delle finali previste alle 16.00. Alla stessa ora sarà protagonista anche la Nazionale femminile italiana di hockey su pista, impegnata contro l’India nella rassegna iridata. Nel pomeriggio spazio inoltre al ciclismo con la Coppa Bernocchi, visibile su Rai Sport a partire dalle 15.00.

Il programma serale propone il basket di Serie A, con Cantù-Udine e Verona-Olimpia Milano, ma soprattutto il doppio appuntamento con le Nazionali di calcio. Alle 18.15 l’Under 21 affronta la Polonia, mentre alle 20.45 l’Italia sfida la Turchia in Nations League, in diretta su Rai 1.

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Sport in tv oggi, lunedì 5 ottobre

02.20 – FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Carolina Panthers-Detroit Lions: diretta streaming su DAZN.

05.00 – TENNIS (WTA Pechino) – Sedicesimi di finale: diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

08.00 – JUDO (Mondiali) – Seconda giornata, eliminatorie: diretta streaming su Judo TV.

09.00 – TENNIS (ATP Pechino) – Semifinali: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

09.00 – TENNIS (ATP Tokyo) – Semifinali: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

12.30 – CICLISMO – Coppa Bernocchi: diretta tv dalle ore 15.00 su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

16.00 – HOCKEY SU PISTA FEMMINILE (Mondiali) – Italia-India: diretta streaming su skateitaliatv.it.

16.00 – JUDO (Mondiali) – Seconda giornata, finali: diretta tv su Sky Sport Arena e dalle ore 16.45 su Rai Sport HD; diretta streaming su Judo TV, RaiPlay, Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Nations League) – Cipro-Lettonia: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.15 – CALCIO (Qualificazioni Europei Under 21) – Italia-Polonia: diretta tv su Rai 2; diretta streaming su RaiPlay.

20.00 – BASKET (Serie A) – Cantù-Udine: diretta streaming su LBA TV.

20.45 – BASKET (Serie A) – Verona-Olimpia Milano: diretta streaming su LBA TV.

20.45 – CALCIO (Nations League) – Italia-Turchia: diretta tv su Rai 1; diretta streaming su RaiPlay.

20.45 – CALCIO (Nations League) – Francia-Belgio: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Nations League) – Bosnia-Polonia: disponibile in formato Diretta Gol su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Nations League) – Irlanda del Nord-Georgia: disponibile in formato Diretta Gol su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Nations League) – Romania-Svezia: disponibile in formato Diretta Gol su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Nations League) – Ucraina-Ungheria: disponibile in formato Diretta Gol su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Nations League) – Montenegro-Armenia: disponibile in formato Diretta Gol su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche lunedì 5 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.