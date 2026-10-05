Sinner infortunato, Zverev eliminato: come cambia la corsa per il numero 1 al mondo

Il rientro di Jannik Sinner è più lontano del previsto, ma Zverev non ne ha approfittato: il fenomeno italiano è certo di restare numero 1 per qualche settimana

La classifica ATP aggiornata al 5 ottobre 2026 parla chiaro: il numero uno al mondo resta Jannik Sinner. Con 11.000 punti, ha blindato la vetta almeno fino all’1 novembre, data della finale di Vienna, raggiungendo le 95 settimane complessive in testa al ranking, nonostante il forfait nel Masters 1000 di Shanghai.

Alexander Zverev resta secondo a 9.720 punti, ma il divario rimane incolmabile a breve termine. Sconfitto da Djokovic ai quarti di Pechino, recupera solo 90 punti su Sinner nel ranking Atp. L’altoatesino non giocherà neanche il Masters 1000 di Shanghai, ma è comunque sicuro di restare numero 1 al mondo fino al termine dell’Atp 500 di Vienna.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sinner e gli altri italiani: come cambia il ranking Atp

Il vero orgoglio del tennis azzurro risiede anche nella straordinaria profondità del movimento. Ben otto italiani presidiano la Top 100 mondiale, un risultato storico che testimonia la forza del nostro tennis. Flavio Cobolli si conferma settimo con 3.680 punti, seguito da Luciano Darderi alla posizione 21 (2.200 punti) e Lorenzo Musetti alla 25 (2.010 punti).

La colonna portante continua con Matteo Arnaldi, stabile alla numero 38 con 1.386 punti, e Matteo Berrettini, che risale alla 46esima piazza con 1.168 punti. Chiudono il gruppo d’élite Mattia Bellucci all’86esimo posto (700 punti) e Lorenzo Sonego all’87esimo (698 punti).

Oltre a questi otto, la Top 200 ospita altri sei azzurri: Pellegrino (145), Cinà (147), Cecchinato (163), Guerrieri (165), Maestrelli (171) e Travaglia (173). Un esercito di talenti che garantisce all’Italia un peso specifico enorme nel circuito mondiale, proiettando il futuro del tennis tricolore verso traguardi sempre più ambiziosi, prestigiosi e alla portata di questa straordinaria, compatta e vincente generazione di campioni.