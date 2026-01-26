Sportface TVOriginals
Champions League, una settimana tutta volley su Sky e NOW: 7 sfide europee con le italiane protagoniste

Volley Lega Serie A1 Femminile Numia Vero Volley Milano vs Cuneo Granda Volley
Exultation of Paola Egonu (VeroVolley Milano) and teammates during Volley Italian Championship Serie A Women 2025/26 match between Numia VeroVolley Milano and Honda Cuneo Granda Volley at Allianz Cloud, Milano, Italy on January 20, 2026 during Numia Vero Volley Milano vs Cuneo Granda Volley, Volleyball Italian Serie A1 Women match in Milan, Italy, January 20 2026

Dal 27 al 29 gennaio la Casa dello Sport accende i riflettori su Champions maschile e femminile: Conegliano, Milano, Scandicci, Novara, Civitanova, Perugia e Trento in diretta.

Sarà una settimana intensissima per gli appassionati di volley europeo: su Sky Sport e in streaming su NOW vanno in scena sette partite di CEV Champions League, con tutte le principali squadre italiane impegnate tra martedì 27 e giovedì 29 gennaio, tra fase a gironi maschile e femminile.

Il grande volley internazionale torna così protagonista nella Casa dello Sport, con dirette, approfondimenti e telecronache dedicate che accompagneranno gli appassionati in tre serate ad altissimo livello tecnico.

CEV Champions League maschile: quarta giornata dei gironi

Per la Champions League maschile è tempo della 4ª giornata della fase a gironi, con tre formazioni italiane impegnate tra martedì, mercoledì e giovedì.

  • Martedì 27 gennaio – ore 20.30
    Cucine Lube Civitanova – Volley Haasrode Leuven
    Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW
    Telecronaca: Giovanni Cristiano

  • Mercoledì 28 gennaio – ore 20.30
    Sir Sicoma Monini Perugia – Guaguas Las Palmas
    Diretta su Sky Sport Max e NOW
    Telecronaca: Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

  • Giovedì 29 gennaio – ore 20.30
    Trentino Itas – Tours VB
    Diretta su Sky Sport Max e NOW
    Telecronaca: Rudy Palermo

CEV Champions League femminile: quinta giornata dei gironi

In campo anche la Champions League femminile, che propone la 5ª giornata della fase a gironi con quattro squadre italiane protagoniste.

  • Martedì 27 gennaio – ore 16.00
    Zeren Ankara – A. Carraro Prosecco DOC Conegliano
    Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW
    Telecronaca: Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano

  • Martedì 27 gennaio – ore 18.00
    Olympiacos – Numia Vero Volley Milano
    Diretta su Sky Sport Arena e NOW
    Telecronaca: Rudy Palermo

  • Mercoledì 28 gennaio – ore 17.00
    CS Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandicci
    Diretta su Sky Sport Arena e NOW
    Telecronaca: Giovanni Cristiano

  • Giovedì 29 gennaio – ore 18.00
    Igor Gorgonzola Novara – PGE Budowlani Lodz
    Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW
    Telecronaca: Roberto Prini e Francesca Piccinini

Il volley europeo protagonista su Sky Sport

Oltre alle dirette televisive, la settimana di Champions League sarà seguita con risultati, classifiche, notizie e highlights su skysport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport, per non perdere neanche un set delle grandi sfide europee.

