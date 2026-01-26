Champions League, una settimana tutta volley su Sky e NOW: 7 sfide europee con le italiane protagoniste

Dal 27 al 29 gennaio la Casa dello Sport accende i riflettori su Champions maschile e femminile: Conegliano, Milano, Scandicci, Novara, Civitanova, Perugia e Trento in diretta.

Sarà una settimana intensissima per gli appassionati di volley europeo: su Sky Sport e in streaming su NOW vanno in scena sette partite di CEV Champions League, con tutte le principali squadre italiane impegnate tra martedì 27 e giovedì 29 gennaio, tra fase a gironi maschile e femminile.

Il grande volley internazionale torna così protagonista nella Casa dello Sport, con dirette, approfondimenti e telecronache dedicate che accompagneranno gli appassionati in tre serate ad altissimo livello tecnico.

CEV Champions League maschile: quarta giornata dei gironi

Per la Champions League maschile è tempo della 4ª giornata della fase a gironi, con tre formazioni italiane impegnate tra martedì, mercoledì e giovedì.

Martedì 27 gennaio – ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Volley Haasrode Leuven

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Giovanni Cristiano

Mercoledì 28 gennaio – ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia – Guaguas Las Palmas

Diretta su Sky Sport Max e NOW

Telecronaca: Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

Giovedì 29 gennaio – ore 20.30

Trentino Itas – Tours VB

Diretta su Sky Sport Max e NOW

Telecronaca: Rudy Palermo

CEV Champions League femminile: quinta giornata dei gironi

In campo anche la Champions League femminile, che propone la 5ª giornata della fase a gironi con quattro squadre italiane protagoniste.

Martedì 27 gennaio – ore 16.00

Zeren Ankara – A. Carraro Prosecco DOC Conegliano

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW

Telecronaca: Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano

Martedì 27 gennaio – ore 18.00

Olympiacos – Numia Vero Volley Milano

Diretta su Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Rudy Palermo

Mercoledì 28 gennaio – ore 17.00

CS Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandicci

Diretta su Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Giovanni Cristiano

Giovedì 29 gennaio – ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara – PGE Budowlani Lodz

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW

Telecronaca: Roberto Prini e Francesca Piccinini

Il volley europeo protagonista su Sky Sport

Oltre alle dirette televisive, la settimana di Champions League sarà seguita con risultati, classifiche, notizie e highlights su skysport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport, per non perdere neanche un set delle grandi sfide europee.