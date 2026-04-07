Chieri a Istanbul per ribaltare tutto: la finale di ritorno della CEV Cup su Sky e Now

Le piemontesi volano in Turchia a caccia dell’impresa contro il Galatasaray di Myriam Sylla dopo il 2-3 dell’andata. Una vittoria regalerebbe al volley azzurro il terzo trofeo europeo della stagione, dopo Challenge Cup a Vallefoglia e Milano

La Reale Mutua Chieri vola a Istanbul per l’impresa. Mercoledì 8 aprile alle ore 19, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, va in scena la finale di ritorno della CEV Cup femminile: le piemontesi affrontano il Galatasaray Istanbul con il peso del 2-3 dell’andata da ribaltare.

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L’obiettivo: il terzo trofeo europeo del volley azzurro

La sfida ha un sapore speciale per tutto il movimento pallavolistico italiano. Dopo le vittorie di Vallefoglia e Milano nelle rispettive finali della Challenge Cup — femminile e maschile — le ragazze di coach Nicola Negro hanno la possibilità di regalare al volley azzurro il terzo titolo continentale in questa stagione. Di fronte c’è il Galatasaray di Myriam Sylla, nell’ennesimo capitolo del dualismo europeo tra Italia e Turchia.

Dove e come seguire la partita

La finale di ritorno sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena con la telecronaca di Roberto Prini e il commento di Rachele Sangiuliano. Disponibile anche in streaming su NOW. Risultati, classifiche e highlights su Sky Sport 24, SkySport.it, app Sky Sport e canali social ufficiali.